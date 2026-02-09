Umbau von Grazer Flughafen-Haltestelle: Was Fahrgäste beachten müssen

Wegen des Umbaus der Haltestelle Flughafen Graz-Feldkirchen müssen Fahrgäste mit Sperren und Ersatzverkehr rechnen. Änderungen fallen ab dem 9. Februar an. Zeitweise fallen Züge tagsüber ganz aus.

Die Haltestelle Flughafen Graz-Feldkirchen bekommt ein wesentliches Upgrade: Der Halt im Süden von Graz wird bis Ende des Jahres komplett barrierefrei umgebaut. Dazu wird ein überdachter, eingehauster Personensteg mit Stiegentürmen und jeweils einer Aufzugsanlage errichtet. Damit rücken die ÖBB ihrem erklärten Ziel näher, bis Ende 2027 über 90 Prozent aller Kund und Kundinnen barrierefreie Bahnhöfe zur Verfügung zu stellen.

Sechs Millionen Euro fließen in Umbau

Zusätzlich zum barrierefreien Umbau werden die Randbahnsteige von 190 Meter auf 220 Meter in Richtung Norden verlängert, was betriebliche Vorteile bringt. Auch die Bahnsteigoberflächen, die gesamte Ausstattung und die Beleuchtungen werden auf den neuesten Stand gebracht. Im Rahmen des Ausbaues wird zudem eine Bushaltestelle errichtet, um die Verknüpfung Bahn/Bus am Standort zu verbessern. Die Arbeiten starten bereits mit Anfang Februar. Die Fertigstellung ist mit Ende des Jahres geplant. Insgesamt werden rund sechs Millionen Euro investiert.

Arbeiten bringen Öffi-Einschränkungen

„Die Arbeiten wurden dabei so geplant, dass Einschränkungen für Fahrgäste so gering wie möglich ausfallen. Dennoch notwendig ist eine jeweils zweiwöchige Bahnsteigsperren“, heißt es von der ÖBB. In diesen Zeiträumen muss der Halt tagsüber entfallen und es wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Puntigam und Kalsdorf eingerichtet. Abends und nachts muss nur der Halt an der jeweils betroffenen Bahnsteigseite entfallen.