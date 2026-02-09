Verdacht auf radioaktives Material an Müllabfuhrwagen: Großeinsatz in Graz

Großer Polizeieinsatz in Graz: Die Mooserhofstraße ist derzeit großräumig abgesperrt. Grund ist ein möglicher Fund von radioaktivem Material in einem Müllabfuhrfahrzeug.

Polizeikräfte und Spezialisten stehen in der Grazer Mooserhofstraße im Einsatz, nachdem in einem Müllabfuhrfahrzeug möglicherweise radioaktives Material entdeckt wurde.

„Was ist bitte aktuell [Montag, 9. Februar 2026] los in der Moserhofstraße? Es ist alles abgesperrt, totales Polizeiaufgebot in Schutzkleidung und es dürfen keine Menschen auf die Strasse. Alle Ampeln blinken Rot und alle Autos werden zurückgeschickt. Die Kinder dürfen nicht von Kindergarten und Schulen abgeholt werden. Alle Eltern wurden verständigt, aber keine Auskünfte“, meldet eine Leserin gegenüber 5 Minuten.

Möglicher radioaktiver Fund bei Müllabfuhrfahrzeug

Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt die Landespolizeidirektion Steiermark einen laufenden Polizeieinsatz. Es handle sich um einen sicherheitsrelevanten Vorfall, weshalb umfangreiche Maßnahmen gesetzt wurden. Das Gebiet rund um den Einsatzort wurde vorsorglich abgesperrt, um mögliche Gefahren für die Bevölkerung auszuschließen. Nach Angaben der Polizei besteht der Verdacht, dass sich in einem Müllabfuhrfahrzeug ein gefährlicher Stoff befindet. „An einem Müllabfuhrfahrzeug wurde möglicherweise radioaktives Material entdeckt. Derzeit sind Spezialisten im Einsatz, um den Verdacht zu überprüfen.“

