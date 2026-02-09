Graz99ers holen Kevin Conley aus Nordamerika

Kurz vor der Transfer Deadline werden die Graz99ers noch einmal am Markt fündig: Mit Kevin Conley kommt ein Angreifer aus den Top-Kaderschmieden der AHL nach Graz - sein erstes Engagement in Europa.

Wenige Tage vor dem Ende der Transferperiode in der win2day ICE Hockey League schlagen die Moser Medical Graz99ers noch einmal zu. Sportdirektor Philipp Pinter und Benjamin Grundauer kehrten von einer intensiven Scouting-Tour aus den USA mit dem gewünschten Ergebnis zurück. Mit Kevin Conley kommt ein 28-jähriger Angreifer nach Graz, der bisher ausschließlich in Nordamerika gespielt hat. Für den US-Amerikaner ist es das erste Engagement in Europa. Sein Vertrag wurde kurz vor seinem 29. Geburtstag fixiert.

Aus den besten Häusern der AHL

Conley bringt Erfahrung aus der American Hockey League mit und das aus besonders renommierten Organisationen. Er spielte für die Iowa Wild, das Farmteam der Minnesota Wild, sowie für die Manitoba Moose, die Kaderschmiede der Winnipeg Jets. Zuletzt stand er bei den Norfolk Admirals unter Vertrag, einem Kooperationsverein der Jets-Organisation. Die AHL gilt als direkte Talenteschmiede für die NHL und wird oft als deren „Vorzimmer“ bezeichnet. Genau dort konnte Conley wertvolle Spielpraxis sammeln.

Enge Kontakte gaben den Ausschlag

Dass der Wechsel nach Graz zustande kam, ist auch dem guten Draht der Graz99ers nach Nordamerika zu verdanken. Philipp Pinter erklärt: „Wir hatten den Namen Kevin Conley schon länger auf unserer Liste. Standen auch laufend im Austausch mit den Development-Chefs der Winnipeg Jets, zu deren Organisation wir einen engen Kontakt pflegen.“ Vor Ort habe man sich schließlich persönlich überzeugen können, dass Conley ideal nach Europa passt.

Tempo, Biss und Playoff-Tiefe

Sportlich erhoffen sich die Graz99ers vor allem mehr Tiefe für die entscheidende Phase der Saison. Pinter sagt dazu: „Mit seinem Speed, läuferischen Fähigkeiten und seiner Zweikampfstärke wird er für unser Team ideal passen.“ Besonders in schnellen Umschaltsituationen und im Forechecking habe Conley in Manitoba seine Stärken gezeigt. Tragen soll er in Graz die Nummer 22. Wenn alle Visa-Formalitäten rechtzeitig erledigt sind, könnte er bereits am Sonntag bei Ferencváros Budapest erstmals im Lineup stehen.

Europa als neuer Schritt

Auch Conley selbst blickt mit Vorfreude auf sein neues Kapitel. „An einem gewissen Punkt meiner Karriere wollte ich unbedingt einmal in Europa spielen“, sagt der Stürmer. Er habe sich im Vorfeld intensiv informiert und sogar mit Ex-Teamkollege Nick Swaney telefoniert. Das Fazit sei eindeutig gewesen: „Von allen habe ich nur gute Dinge gehört, über das Team, über den Klub und die Stadt.“ Jetzt könne er es kaum erwarten, in Graz loszulegen, mit einem klaren Ziel: möglichst viele Spiele zu gewinnen.

Zur Person: Kevin Conley, geboren am 17. Februar 1997 in Wausau (Wisconsin), spielte nach seiner College-Zeit unter anderem für die University of Denver und die University of Nebraska-Omaha. In der AHL absolvierte er 135 Spiele für Iowa Wild und Manitoba Moose. Zuletzt kam er in der ECHL für die Norfolk Admirals auf 27 Einsätze, erzielte neun Tore und sammelte 17 Punkte.