Gabriel Gosch einstimmig zum JUNOS-Vorsitzenden gewählt

Graz hat einen neuen JUNOS-Landesvorsitzenden: Gabriel Gosch wurde am Samstag mit 100 Prozent der Stimmen gewählt. Nach drei Jahren übergab Helene Paar die Spitze der NEOS-Jugendorganisation. Auch NEOS-Chef Niko Swatek gratuliert.

Am Samstag, dem 7. Februar 206, ging in Graz der Landeskongress der JUNOS Steiermark über die Bühne. Dabei kam es zu einem Führungswechsel in der Jugendorganisation von NEOS. Die bisherige Vorsitzende Helene Paar kandidierte nach drei Jahren nicht erneut. Ihr bisheriger Stellvertreter Gabriel Gosch stellte sich der Wahl. Das Ergebnis war eindeutig: Er wurde mit 100 Prozent der Stimmen zum neuen Landesvorsitzenden gewählt.

Abschied nach drei Jahren

Helene Paar prägte die JUNOS Steiermark drei Jahre lang als Vorsitzende. Mit dem Landeskongress endete ihre Amtszeit an der Spitze der Organisation. Der Wechsel verlief geordnet und ohne Gegenkandidatur. Gosch, der bisher als Stellvertreter tätig war, übernahm damit die Verantwortung für die künftige Ausrichtung der JUNOS im Land.

Klare Worte des neuen Vorsitzenden

In seiner Stellungnahme machte Gabriel Gosch deutlich, wofür er steht. „In Zeiten wie diesen, in denen demokratische Grundwerte immer öfter in Frage gestellt werden, braucht es uns Liberale mehr denn je. Wir kämpfen weiter für Freiheit, Rechtsstaat und Chancen für jeden, unabhängig von Geldbörsl und Herkunft.“ Damit setzte er einen klaren inhaltlichen Schwerpunkt für seine neue Aufgabe.

©JUNOS Gabriel Gosch wurde beim Landeskongress in Graz mit 100 Prozent der Stimmen zum neuen JUNOS-Landesvorsitzenden gewählt.

Gratulation von NEOS-Chef Swatek

Auch aus der Landespartei kamen Glückwünsche. NEOS-Vorsitzender und Klubobmann im Landtag, Niko Swatek, bedankte sich bei der scheidenden Vorsitzenden: „Ich bedanke mich bei Helene für die Arbeit, die sie in den letzten drei Jahren als JUNOS Landesvorsitzende geleistet hat.“ Gleichzeitig richtete er Worte an den neuen Vorsitzenden: „Gleichzeitig gratuliere ich Gabriel herzlich zur Wahl und wünsche ihm und seinem Team alles Gute für die neue Aufgabe.“

©NEOS Steiermark NEOS-Landeschef und Klubobmann Niko Swatek gratulierte Gabriel Gosch zur Wahl und bedankte sich bei der scheidenden Vorsitzenden Helene Paar.

JUNOS und NEOS Seite an Seite

Swatek betonte zudem die enge Verbindung zwischen Partei und Jugendorganisation. „JUNOS und NEOS gehen seit jeher Seite an Seite, als liberale Reformkraft für die Steiermark.“ Mit Gabriel Gosch an der Spitze setzen die JUNOS Steiermark diesen gemeinsamen Weg nun fort.