Steirische Blumenkönigin Lisa II. bringt Farbe ins Grazer Rathaus

Kurz vorm Valentinstag wurde es im Grazer Rathaus frühlingshaft: Die steirische Blumenkönigin Lisa II. überreichte Bürgermeisterin Elke Kahr einen Blumenstrauß und läutete damit offiziell die blühende Saison in der Steiermark ein.

Noch liegt der Frühling nicht ganz in der Luft, doch im Grazer Rathaus war er am Montag, dem 9. Februar, schon deutlich zu spüren. Traditionell kurz vor dem Valentinstag schaute die steirische Blumenkönigin Lisa II. vorbei und das nicht mit leeren Händen, sondern mit einem prächtigen Blumenstrauß. Mit dieser Geste wurde symbolisch der Start der neuen Blumensaison eingeläutet. Farbe, Duft und gute Laune inklusive.

Empfang im Grazer Rathaus

Empfangen wurde Blumenkönigin Lisa II. von Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) gemeinsam mit einer hochrangigen Begleitung aus der Branche. Mit dabei waren unter anderem Mario Marbler, Obmann der ARGE, Ferdinand Lienhart, Obmann der steirischen Gärtner, sowie Helmut Friedl, Obmann der Blumenschmuck-Gärtner. Auch Schriftführerin Renate Jausner-Zotter gehörte zum Besuchskomitee. Gemeinsam brachten sie florale Stimmung in die Amtsräume.

©Stadt Graz/Fischer Begleitet wurde die Blumenkönigin vom Obmann der ARGE Mario Marbler, Schriftführerin Renate Jausner-Zotter, Obmann der steirischen Gärtner Ferdinand Lienhart und Obmann der Blumenschmuck Gärtner Helmut Friedl (v. l.).

Blumen sagen mehr als Worte

Kahr zeigte sich sichtlich erfreut über den Besuch und den bunten Gruß. Sie betonte die Bedeutung dieser Geste und brachte es mit klaren Worten auf den Punkt: „Diese Tradition erinnert uns jedes Jahr daran, dass man mit einem Blumenstrauß lieben Menschen eine Freude machen kann – nicht nur am Valentinstag.“