Gastro-Inserat: Grazer Innenstadt-Lokal auf willhaben gelistet

Am Freiheitsplatz in Graz wird das Café Mitte aktuell auf willhaben angeboten. Das Gastronomielokal verfügt über 183 Quadratmeter Fläche, einen großen Gastgarten und einen unbefristeten Mietvertrag in zentraler Innenstadtlage.

Das Café Mitte sitzt dort, wo Graz besonders gern flaniert: direkt am Freiheitsplatz, vis-à-vis vom Schauspielhaus. Hauptplatz und Schloßberg sind in rund zwei Gehminuten erreicht – schneller war man selten mitten im Geschehen. Laut willhaben-Inserat befindet sich das Gastronomielokal im Erdgeschoß eines renovierten Altbaus und bringt es auf stattliche 183 Quadratmeter, verteilt auf vier Räume.

©Montage: Canva/Willhaben Das Café Mitte wird aktuell über die Plattform willhaben zur Vermietung angeboten.

Gastrofläche mit Gastgarten direkt am Freiheitsplatz

Das Lokal ist barrierefrei zugänglich, teilweise möbliert und mit einer Einbauküche ausgestattet, man muss also nicht bei null anfangen. Keller und Abstellraum sind ebenfalls vorhanden, was in der Innenstadt bekanntlich Gold wert ist. Draußen wartet ein weiteres Argument: Rund 100 Quadratmeter Außenfläche mit Platz für bis zu 80 Sitzplätze. Direkt am Freiheitsplatz gelegen, wird der Gastgarten vor allem in den warmen Monaten zur natürlichen Verlängerung des Lokals.

©Google Streetview Das Gastronomielokal befindet sich in einem renovierten Altbau am Freiheitsplatz in Graz.

Unbefristeter Mietvertrag: Café Mitte ab sofort verfügbar

Der Hauptmietvertrag ist laut Inserat unbefristet, verfügbar ist das Café Mitte ab sofort. Die Gesamtmiete beträgt 6.900 Euro pro Monat, zusätzlich ist eine Ablöse von 250.000 Euro vorgesehen. Die Kaution liegt bei 27.400 Euro und kann laut Angebot auch in Form einer Bankgarantie hinterlegt werden.