Crash auf Kärnterstraße: Drei Frauen (13, 52, 57) nach Unfall im Spital

Montagabend, 9. Februar 2026, kam es auf der Kärntnerstraße in Graz-Wetzelsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person Verletzungen unbestimmten Grades erlitt.

Gegen 19.10 Uhr war eine 52-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz mit ihrem Wagen gemeinsam mit ihrer 13-jährigen Tochter auf der Kärntnerstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs. Zur selben Zeit lenkte eine 57-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung ihr Fahrzeug auf derselben Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich des Verteilerkreises Webling kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge.

57-Jährige verletzt

Dabei erlitt die 57-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades und wurde durch das Österreichische Rote Kreuz in das UKH Graz gebracht. Die 52-Jährige sowie ihre Tochter wurden ebenfalls zur weiteren Abklärung in das UKH Graz gebracht, dürften jedoch unverletzt geblieben sein. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein bei beiden Lenkerinnen durchgeführter Alkotest verlief negativ.