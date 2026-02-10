Graz sichert Pflegebonus: Wer davon direkt profitiert

Gute Nachrichten für die Beschäftigten in den Geriatrischen Gesundheitszentren Graz (GGZ): Die Pflegezulage von 165 Euro brutto pro Monat wird auch 2026 weiter ausbezahlt. Der Stadtsenat hat bereits am Freitag, 16. Jänner die notwendige Anpassung beschlossen. Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ) betont, „Pflege ist Schwerarbeit. Punkt. Dass die Zulage weiterläuft, ist ein Zeichen von Respekt für jene, die unser Pflegesystem Tag für Tag tragen. Wir verstehen es als unsere Verantwortung, gute und verlässliche Rahmenbedingungen zu gestalten, die besonders langjährige Mitarbeiter:innen stärken und unterstützen.“

120 Beschäftigte profitieren von Maßnahme direkt

Damit bleibt die finanzielle Unterstützung für Pflege- und Betreuungspersonal gesichert. Möglich wird das durch die Förderungsrichtlinie des Landes Steiermark nach dem Entgelterhöhungszweckzuschussgesetz (EEZG). GGZ-Geschäftsführer Andreas Jaklitsch ergänzt: „Die fortlaufende Gewährung dieser Zulage ist für uns ein wichtiges Zeichen der Anerkennung. Sie würdigt die engagierte und professionelle Arbeit unserer Mitarbeiter:innen, die täglich mit großem Einsatz einen entscheidenden Beitrag zur hohen Versorgungsqualität der GGZ leisten.“ Rund 120 Beschäftigte profitieren von der Maßnahme direkt, bei Bediensteten der Entlohnungsgruppe g1 ist die Zulage bereits Teil des Grundgehalts. Teilzeitkräfte erhalten die Zulage aliquot. Wer 2026 in Pension geht oder ausscheidet, bekommt sie bis zum Ende des Dienstverhältnisses.