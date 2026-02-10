Tödlicher Mur-Unfall in Graz: Neue Wendung in den Ermittlungen

Nach dem tödlichen Bootsunfall auf der Mur gibt es jetzt neue Erkenntnisse. Das Verfahren gegen die Baufirma wurde eingestellt. Nun prüft die Staatsanwaltschaft, ob den überlebenden Arbeitern ein Fehlverhalten anzulasten ist.

Nach dem tödlichen Bootsunglück auf der Mur in Graz am 8. Oktober 2025, bei dem ein 24-jähriger Arbeiter ums Leben kam, gibt es neue Erkenntnisse. Das Ermittlungsverfahren gegen die verantwortliche Baufirma wurde eingestellt. Gleichzeitig prüft die Staatsanwaltschaft nun, ob den beiden überlebenden Bootsinsassen ein mögliches Fehlverhalten anzulasten ist.

Tödlicher Unfall auf der Mur

Drei Arbeiter, die auf der Baustelle der Murbrücke der Südautobahn (A2) tätig waren, befanden sich in einem Aluboot, das plötzlich kenterte und sank. Zwei Männer konnten sich ans Ufer retten, sie wurden unterkühlt geborgen. Ein 24-Jähriger ging unter und wurde erst Stunden später nach einem Großeinsatz von Feuerwehrtauchern leblos aus dem Wasser geborgen, 5 Minuten hat berichtet. Eine Obduktion ergab später eindeutig: Tod durch Ertrinken.

Kein Fehlverhalten der Baufirma

Erst kürzlich wurde bekannt gegeben: Gegen die Verantwortlichen der Baufirma wird nicht weiter ermittelt. Das bestätigte Christian Kroschl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, in einem Bericht der Kleinen Zeitung. „Alle Sicherheitsvorkehrungen wurden eingehalten, die Firma ist allen Verpflichtungen nachgekommen. Es konnte kein Fehlverhalten festgestellt werden.“ Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war das Boot zugelassen und ordnungsgemäß gewartet. Auch aus arbeitsrechtlicher und sicherheitstechnischer Sicht gebe es keine Hinweise auf Versäumnisse seitens des Unternehmens.

Arbeiter durften nicht auf die Mur

Nichtsdestotrotz bleiben zentrale Fragen offen. Denn: Den Arbeitern war es an diesem Tag nicht genehmigt, mit dem Boot auf die Mur zu fahren. Zudem sollen sich alle drei Männer ohne Schwimmwesten im Boot befunden haben. Ein Fahrfehler gilt derzeit als wahrscheinlichste Ursache für das Kentern. Wer das Boot tatsächlich gelenkt hat, ist jedoch unklar und genau hier setzen die laufenden Ermittlungen an. Die beiden überlebenden Arbeiter geben an, dass der später ertrunkene 24-Jährige das Boot gesteuert habe. Diese Darstellung ist jedoch nicht eindeutig belegbar. Laut Staatsanwaltschaft gibt es widersprüchliche Angaben zum Ablauf unmittelbar vor dem Unfall. Um diese Frage zu klären, hat die Staatsanwaltschaft eine molekularbiologische Untersuchung in Auftrag gegeben. Sie soll Hinweise darauf liefern, wer sich zum Zeitpunkt des Unglücks tatsächlich am Steuer des Bootes befand.

Ermittlungen gegen Überlebende möglich

Sollte sich herausstellen, dass einer der beiden Überlebenden das Boot gelenkt hat, obwohl die Fahrt nicht erlaubt war, könnte dies strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Die Ermittlungen richten sich nun ausschließlich gegen die Bootsinsassen, nicht mehr gegen die Baufirma.