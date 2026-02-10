Neuer Treffpunkt für Graz: Vorplatz beim Palais Meran wird umgestaltet

Nach dem neuen Mensa Space, 5 Minuten hat berichtet, bekommt das Grazer Univiertel den nächsten Impuls: Der Vorplatz beim Palais Meran in der Leonhardstraße wird umfassend neu gestaltet. Bis zum Herbst 2026 sollen Bäume, Sitzmöbel und Beschattungselemente aus dem bislang hitzegeplagten Areal einen urbanen Treffpunkt machen, offen für Studierende ebenso wie für alle Grazer.

©KollektivLand Der Vorplatz soll künftig nicht nur Wege verbinden, sondern selbst ein Ort zum Verweilen werden: zum Sitzen, Treffen, Durchatmen.

Vom Durchgangsort zum Aufenthaltsraum

Der Platz zwischen Palais Meran und Theater im Palais ist derzeit vor allem eines: funktional. Zufahrts- und Ladezone, viel versiegelte Fläche, kaum Schatten. Besonders in den Sommermonaten sei das Areal kaum nutzbar, berichten Verantwortliche der Kunstuniversität Graz. Genau das soll sich nun ändern. „Mehr Aufenthaltsqualität“, dieses Ziel steht im Zentrum der Neugestaltung. Der Vorplatz soll künftig nicht nur Wege verbinden, sondern selbst ein Ort zum Verweilen werden: zum Sitzen, Treffen, Durchatmen. „Unser Entwurf für den Vorplatz der Kunstuniversität Graz rückt die Bedürfnisse der Nutzer in den Mittelpunkt. Durch die Schaffung eines flexiblen Raumes entsteht ein neuer Treffpunkt für Studierende, Lehrende und Besucher. Die Platzgestaltung stärkt die öffentliche Präsenz der Universität und antwortet aktiv auf klimatische Herausforderungen. Durch Baumpflanzungen nach dem Schwammstadt-Prinzip, umfangreiche Entsiegelung und Wasserelemente wird die Hitzebelastung in den Sommermonaten reduziert und die lokale Biodiversität nachhaltig gefördert“, heißt es seitens dem Grazer Landschaftsarchitekturbüro KollektivLand, die für das Großprojekt verantwortlich sind.

©KollektivLand Ein bestehender Baum bleibt erhalten, acht weitere Bäume kommen hinzu.

Grün, Schatten und weniger Beton

Geplant sind konkrete Maßnahmen gegen Hitze und Versiegelung. Ein bestehender Baum bleibt erhalten, acht weitere Bäume kommen hinzu. Teile der Betonflächen werden aufgebrochen, um Platz für Begrünung zu schaffen. Ergänzt wird das neue Platzbild durch Sitzmöbel und einen Trinkbrunnen, ein bewusst niederschwelliges Angebot für den Alltag. Auch an die klimatischen Herausforderungen wurde gedacht: Beschattungselemente sollen die sommerliche Hitze spürbar reduzieren. Gleichzeitig muss der Platz weiterhin funktional bleiben, etwa für Anlieferungen. Ein Balanceakt, der bei der Planung eine zentrale Rolle spielt.

Landschaftsarchitektur mit urbanem Anspruch

Für die Umsetzung zeichnet das Grazer Landschaftsarchitekturbüro KollektivLand verantwortlich. Das Team konnte den vorgelagerten Wettbewerb für sich entscheiden und begleitet das Projekt nun als Generalplaner. Das Investitionsvolumen liegt bei 255.000 Euro. Ein markantes Element der Neugestaltung wird ein schwebender Ring sein, der den Platz nicht nur optisch prägt, sondern auch für zusätzliche Beleuchtung sorgt. Er soll dem Areal abends eine neue Atmosphäre verleihen, sicher, offen und einladend. Wichtig ist den Verantwortlichen: Der neue Vorplatz soll kein exklusiver Campusraum sein. Zwar liegt er mitten im Kunstuni-Areal, gedacht ist er aber als öffentlicher Stadtraum. Ein Ort, der Studierende, Anrainer und Passanten gleichermaßen anspricht.