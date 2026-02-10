300 Überstunden: Grazer Familie muss nun zahlen

Eine junge Au-pair-Frau arbeitete weit mehr Stunden als vereinbart für eine Grazer Familie. Sie sollte eigentlich nur 18 Stunden pro Woche leisten, daraus aber wurde Nachtdienste und deutlich mehr Stunden.

Die Arbeiterkammer Steiermark berichtet: Eine junge Frau aus Südostasien war im vergangenen Jahr bei einer Grazer Familie als Au-pair angestellt. Laut ihrem Vertrag sollte sie 18 Stunden pro Woche die Kinderbetreuung sowie zusätzlich leichte Hilfstätigkeiten im Haushalt übernehmen. Schon bald aber musste die 24-Jährige deutlich mehr Stunden arbeiten und auch oft nachts auf das Kind schauen. Auf Anraten eines Bekannten wandte sich diese schließlich an die Arbeiterkammer.

Arbeiterkammer erwirkt 5.200 Euro Nachzahlung

„Glücklicherweise hatte die junge Frau genaue Stundenaufzeichnungen und so ergaben sich nach Überprüfung rund 300 Mehrstunden für ein Dreivierteljahr“, heißt es von der AK. Zusammen mit dem Entgelt für nicht verbrauchte Ersatzruhe und den Sonderzahlungen wurden 5.200 Euro von der Familie gefordert.