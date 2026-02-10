5 Millionen Euro für Messe: Investition in Graz als Wirtschaftsstandort

Die Stadt Graz will die Grazer Messe. mit einem Gesellschafterzuschuss von 5 Millionen Euro unterstützen. Damit sollen Eigenkapital und Liquidität gestärkt und die Umsetzung des Businessplans bis 2035 abgesichert werden.

Die Stadt Graz plant, die MCG Graz im Wirtschaftsjahr 2026 mit einem Gesellschafterzuschuss in Höhe von 5 Millionen Euro zu unterstützen. Mit dem Geld sollen das Eigenkapital gestärkt und die Liquidität der Gesellschaft abgesichert werden. Der entsprechende Antrag wird dem Gemeinderat am kommenden Donnerstag, dem 12. Februar, zur Beschlussfassung vorgelegt.

Warum die Finanzspritze notwendig ist

Grundlage für den geplanten Zuschuss ist der Businessplan 2026 bis 2035 der MCG. Darin wird dargestellt, dass das Unternehmen nach einer Schuldenfreistellung und mit dringend notwendigen Investitionen in die Infrastruktur wieder auf einen stabilen wirtschaftlichen Kurs gebracht werden kann. Ziel ist es, durch gezielte Maßnahmen zur Steigerung von Umsatz und Deckungsbeitrag mittelfristig einen positiven operativen Cashflow zu erzielen. Das bedeutet: Die laufenden Einnahmen sollen künftig ausreichen, um die laufenden Ausgaben zu decken.

Rolle der MCG als Wirtschaftsmotor

Mit der finanziellen Stabilisierung soll die MCG ihren satzungsgemäßen Auftrag weiterhin erfüllen können, nämlich als Wirtschaftsförderer und Wirtschaftsmotor für die Stadt Graz, die Region und die gesamte Steiermark zu wirken. Die Gesellschaft ist unter anderem für Veranstaltungen, Messen und Kongresse verantwortlich und trägt damit wesentlich zur wirtschaftlichen Dynamik der Stadt bei. Schon jetzt ist der wirtschaftliche Effekt, laut Stadt Graz beträchtlich. Die jährliche Wertschöpfung der MCG liegt bei über 100 Millionen Euro. Laut Berechnungen der Gesellschaft erzeugt jeder Euro, den die Stadt Graz investiert, eine städtische, regionale und landesweite Wertschöpfung von mehr als 22 Euro. Mit der neuen strategischen Ausrichtung und einer bis 2035 geplanten Umsatzverdoppelung geht die MCG davon aus, dass sich auch die Wertschöpfung deutlich erhöht. Perspektivisch könnte sie auf über 200 Millionen Euro pro Jahr anwachsen. Davon profitieren insbesondere Tourismus, Handel und zahlreiche Zulieferbetriebe.

Bilanzverluste belasten Eigenkapital und Liquidität

Trotz dieser positiven Aussichten weist die MCG aktuell noch Bilanzverluste aus, wie sie auch im Businessplan dargestellt sind. Diese Verluste wirken sich doppelt aus: Sie schmälern das Eigenkapital und belasten die Liquidität der Gesellschaft. Laut Planungen wird das Eigenkapital der MCG per 31. Dezember 2025 rund 28 Millionen Euro betragen. Um dieses Polster zu stärken und eine solide Grundlage für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen zu schaffen, soll der Gesellschafterzuschuss in Höhe von 5 Millionen Euro gewährt werden.

So soll der Zuschuss finanziert werden

Die Stadt Graz beabsichtigt, den Gesellschafterzuschuss über Darlehen zu finanzieren. Zusätzlich ist eine Umschichtung aus dem Investitionsfonds vorgesehen. Informationen zur aktuellen Höhe und bisherigen Verwendung dieses Fonds sind der Ausschussinformation für den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Immobilien zu entnehmen. Im Zuge der Maßnahme werden auch der Finanzierungs- und Ergebnishaushalt 2026 angepasst. Betroffen sind unter anderem Budgetpositionen für Klein- und Pflichtinvestitionen sowie Investitionsdarlehen.