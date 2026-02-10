„Kein Hund sollte das erleben“: Leben von Hündin Poppy nimmt nun Wende

Nach einer schweren Vergangenheit gibt es nun ein Happy End für die Hündin Poppy. Sie hat ein neues Zuhause im Zillertal gefunden.

2025 kam Hündin Poppy aufgrund einer behördlichen Abnahme ins Tierheim der Arche Noah. Ihre Vergangenheit war „geprägt von Dingen, die kein Hund erleben sollte – umso größer war unsere Hoffnung, dass sie irgendwann ankommen darf“, wie die Tierschützer berichtet. Nun aber hat „Poppy hat ihren Jackpot gewonnen.“ Schritt für Schritt gewöhnt sich die Hündin nun an ihr neues Leben im Zillertal. Laute Geräusche, Kinder, Spielzeuge oder andere Hunde seien ihr noch fremd – „aber das ist okay.“ Poppy lernt nun in ihrem eigenen Tempo Vertrauen aufzubauen. Sie kann dafür „Nähe genießen, Schmusen und Küsschen verteilen, entspannt auf der Couch faulenzen, Spazierengehen und Kaninchenohren als absolute Lieblingsleckerei feiern.“

Besitzerin beschreibt Poppy als „ruhige, safte Hündin“

Die Hundetrainerin der Familie unterstützt Poppy behutsam in ihrer weiteren Entwicklung, damit sie vielleicht irgendwann auch „vierbeinige Freunde findet.“ Ihre neue Besitzerin lobt sie als „unglaublich ruhige, sanfte Hündin – brav, leise, aufmerksam und voller Liebe für ‚ihre‘ Menschen.“ Selbst im Alltag zeigt Poppy, wie sehr sie angekommen ist: „Sie begleitet ihr neues Frauli sogar täglich zur Arbeit und zeigt dort, was für ein Traumhund sie ist.“