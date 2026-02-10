Gastro-Neustart in Graz: Dieses Lokal erobert jetzt den Jakominiplatz

Nach der Schließung des beliebten „Area 5“ am Grazer Jakominiplatz steht fest, wie es weitergeht. Das Rooftop-Lokal am Dach des Steirerhofs wird umgebaut und öffnet im März 2026 unter dem Namen „Jay’s“ mit neuem Konzept erneut.

Die Schließung kam für viele überraschend: Mit 6. Jänner sperrte das beliebte Rooftop-Lokal „Area 5“ am Dach des Steirerhofs zu, 5 Minuten hat berichtet. Doch was zunächst wie ein Gastro-Aus wirkte, entpuppt sich nun als geplanter Neustart. Der Standort bekommt einen neuen Namen, ein neues Konzept und soll bereits im März 2026 wieder öffnen.

Beliebter Standort, neue Ausrichtung

Das „Area 5“ galt als eine der auffälligsten Gastro-Adressen der Stadt. Die Dachterrasse mit Blick auf den Jakominiplatz, den Schloßberg und den Uhrturm war für viele Grazer ein Fixpunkt. Seit 2024 wurde das Lokal von der Bausatz-Gruppe betrieben, die mittlerweile 17 Standorte in drei Bundesländern zählt. Trotz guter Frequenz entschied man sich für einen radikalen Schnitt. Geschäftsführer René Forstner hatte bereits angekündigt, dass der außergewöhnliche Standort eine neue Form der Bespielung brauche. Nun liegen die Details auf dem Tisch.

„Jay’s“ statt „Area 5“

Am Dienstag, dem 10. Februar, wurden bei einem Pressetermin die Pläne für das neue Lokal präsentiert. Der neue Name: „Jay’s – The Rooftop Eat & Drink“. Das „J“ steht einerseits für den Jakominiplatz, andererseits für den Vornamen des neuen Betreibers Joachim Forstner, Großneffe von René Forstner, „wenn man so einer Terrasse zur Verfügung hat, darf man sie schon auch in den Namen nehmen“ lacht Joachim Forstner. Forstner investiert in das Projekt, ist jedoch nicht Teil des operativen Tagesgeschäfts. Die Neuausrichtung soll das Lokal klar von seinem Vorgänger abheben.

©Edi Haberl Joachim Forstner freut sich auf die Eröffnung im März.

Cleaner Look, breiteres Angebot

Im fünften Stock des Steirerhofs wird derzeit umgebaut. Das neue Design soll cleaner, moderner und ruhiger wirken. Geplant sind Erdtöne, klare Linien und eine offenere Atmosphäre, passend zum Rooftop-Gedanken. Ein klassisches Burgerlokal will man nicht sein, ein Jay’s Rooftop Burger wird dennoch auf der Karte stehen. Gerichte aus dem Pizzaofen sind ebenfalls geplant, ohne dass man sich als Pizzeria versteht. Das neue Konzept denkt den Standort breiter. Geplant sind Kaffee und Süßspeisen, eine Auswahl an Weinen, gelegentliche DJ-Sets sowie die Möglichkeit, das Lokal für exklusive Veranstaltungen zu mieten. Damit soll das „Jay’s“ nicht nur abends, sondern über den Tag hinweg attraktiv sein. Die Räumlichkeiten können auch ebenfalls für Geburtstage, Sponsionsfeiern oder Produktpräsentationen gemietet werden.