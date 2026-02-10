Neuer Plan für Grazer Annenpassage: Wird der Leerstand zur Radgarage?

Die seit Jahren leerstehende Annenpassage am Grazer Hauptbahnhof könnte künftig eine neue Rolle im Mobilitätsplan der Stadt spielen. Verkehrsstadträtin Judith Schwentner (Grüne) bringt eine unterirdische Fahrradgarage ins Spiel, als Möglichkeit, den brachliegenden Standort sinnvoll zu nutzen und gleichzeitig den Radverkehr zu stärken.

©Stadt Graz Vizebürgermeisterin Judith Schwentner präsentiert eine neue Idee für die leerstehende Annenpassage.

Ein leerer Raum an zentraler Stelle

Die Liegenschaft befindet sich seit 2019 im Eigentum der List Group, die das Ziel einer Revitalisierung verfolgt. Seitens der Stadt gab es bereits mehrere Gespräche mit dem Eigentümer, um mögliche Nutzungen auszuloten, darunter auch die Idee, Teile der Annenpassage für eine Fahrradgarage zu nutzen. Bislang zeigte sich die Eigentümerseite dafür jedoch nicht offen. Die Annenpassage liegt direkt unter dem Bahnhofsvorplatz, einem der wichtigsten Mobilitätsknotenpunkte von Graz. Bahn, Straßenbahn, Busse und auch die Koralmbahn treffen hier aufeinander. Dennoch steht das unterirdische Einkaufszentrum seit Jänner 2021 leer, die Zugänge sind gesperrt, das Areal ungenutzt. In der Vergangenheit hab es bereits viele Ideen, wie die leerstehenden Räumlichkeiten genutzt werden können, gegeben. Die Idee einer Radgarage reiht sich jetzt auch ein.

Warum eine Fahrradgarage diskutiert wird

Aus Sicht von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) würde sich die Annenpassage besonders gut für eine unterirdische Radabstellanlage eignen. „Die Annenpassage liegt an einem der wichtigsten Mobilitätsknoten der Stadt und steht seit Jahren leer. Eine unterirdische Fahrradgarage wäre eine naheliegende Form der Revitalisierung: Sie schafft Sicherheit für Radfahrer, nutzt bestehende Infrastruktur sinnvoll und bringt neues Leben an einen Ort, der derzeit brachliegt,“ so Schwentner. Die vorhandene Struktur könnte ohne zusätzliche Flächenversiegelung genutzt werden, gleichzeitig entstünden sichere und wettergeschützte Abstellplätze direkt am Bahnhof. Die Idee zielt nicht auf eine reine Abstellfläche ab, sondern auf eine Revitalisierung mit Mobilitätsfokus. Radfahrer könnten neue Frequenz in den Bereich bringen und als Nutzergruppe helfen, dem Ort wieder Leben einzuhauchen. Gerade im Umfeld des Bahnhofs sieht man Potenzial, den Umstieg zwischen Fahrrad und Bahn attraktiver zu gestalten.

Kritik von Wirtschaftsstadtrat Hohensinner

Kritik an der Idee kommt von Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP). Er sieht den Standort in erster Linie als Chance für eine umfassende städtebauliche und wirtschaftliche Belebung, insbesondere im Hinblick auf die Koralmbahn. Eine Fahrradgarage am Hauptbahnhof schaffe aus seiner Sicht zu wenig Aufenthaltsqualität. Statt Abstellflächen brauche es an diesem Ort Angebote, die Menschen länger anziehen: Arbeitsräume, Veranstaltungen, Genuss- und Begegnungszonen.

© Stadt Graz/Fischer Wirtschaftsstadtrat Kurt Hohensinner spricht sich gegen die Idee einer Radgarage aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.02.2026 um 13:03 Uhr aktualisiert