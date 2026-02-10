Heimwegtelefon in Graz vor dem Aus: FPÖ kämpft weiter für den Erhalt

Das Grazer Heimwegtelefon wurde mit Ende Jänner 2026 eingestellt, 5 Minuten hat berichtet. Damit endet ein Sicherheitsangebot, das seit 2016 Menschen auf dem nächtlichen Heimweg telefonisch begleitete. Nun versucht die FPÖ, die Entscheidung noch zu kippen. In der kommenden Gemeinderatssitzung am Donnerstag, dem 12. Februar, bringt FPÖ-Gemeinderat und Landtagsabgeordneter Günter Wagner einen Antrag ein, der die Fortführung des Heimwegtelefons sicherstellen soll.

Ein Angebot mit Vorbildwirkung

Als Graz das Heimwegtelefon vor knapp zehn Jahren einführte, war die Stadt österreichweit Vorreiterin. Unter der Nummer 0316/8722277 konnten sich Menschen freitags, samstags und vor Feiertagen zwischen 22 und 3 Uhr Mitarbeitern der Ordnungswache begleiten lassen. Im Bedarfsfall wurde sofort Hilfe, etwa durch die Polizei, organisiert. Das Angebot wurde intensiv beworben, unter anderem im öffentlichen Verkehr und durch eine eigene App ergänzt. Mehrere Städte übernahmen das Modell, zeitweise wurde das Grazer Heimwegtelefon sogar über die Stadtgrenzen hinaus genutzt.

Geringe Nutzung gibt den Ausschlag

Trotz dieser Vorreiterrolle geriet der Service im Zuge der städtischen Sparmaßnahmen zunehmend unter Druck. Der Betrieb wurde schließlich Ende Jänner eingestellt. Ausschlaggebend waren vor allem die niedrigen Nutzungszahlen. Seit dem Start im Jahr 2016 wurden insgesamt 390 Anrufe registriert. Auch der Versuch, das Angebot auf andere Städte wie Wiener Neustadt oder Villach auszuweiten, brachte keinen nennenswerten Anstieg. Besonders deutlich zeigen das die jüngsten Zahlen: Im Juli 2025 gingen lediglich sechs Anrufe ein, darunter auch solche ohne konkreten Begleitbedarf. Aus dem Büro von Bürgermeisterin Elke Kahr hieß es, das Heimwegtelefon sei zwar eine gute Idee gewesen, habe sich aber trotz wiederholter Bewerbung nicht ausreichend etabliert. Ein solcher Service sei nur dann sinnvoll, wenn er überregional getragen werde, dafür fehle jedoch die breite finanzielle Beteiligung weiterer Städte.

FPÖ sieht Einstellung kritisch

Genau hier setzt nun die FPÖ an. Sie hält die Einstellung für einen Fehler und argumentiert, dass nicht die geringe Nachfrage das Problem sei, sondern ein fehlendes Bewusstsein in der Bevölkerung. Aus Sicht von FPÖ-Gemeinderat Günter Wagner habe das Heimwegtelefon eine wichtige Funktion erfüllt, nicht nur praktisch, sondern auch emotional. „Das Angebot stärkt das subjektive Sicherheitsgefühl, insbesondere in den Abend- und Nachtstunden. Gerade Frauen, Jugendliche und Menschen, die sich im Dunkeln unsicher fühlen, haben davon profitiert“, so Wagner. Dass ein etabliertes Sicherheitsangebot nun wegfalle, stoße daher auf Unverständnis. Im Gespräch mit 5 Minuten stellt Wagner klar fest: „Das Heimwegtelefon muss unbedingt bleiben. Dass so wenige Anrufe eingegangen sind, ist ja ein gutes Zeichen, denn das bedeutet, dass nicht viele Menschen sich in der Situation gesehen haben, anrufen zu müssen. Nichtsdestotrotz muss es die Möglichkeit geben, dass wenn Menschen Angst haben, sich wohler fühlen bei dem Gedanken, dass man wo anrufen kann.“ Wagner ist der Meinung, dass das Heimweg bei einem möglichen Fortbestand besser beworben werden muss. „Hierfür eigenen sich öffentliche Verkehrsmittel, die Stadtzeitung BIG oder auch die Bewerbung des Heimwegtelefons in Lokale,“ so Wagner.

