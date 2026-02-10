Grazer Schmiedgasse: Tagsüber kein Radfahren mehr erlaubt

Nach Monaten der Beobachtung zieht die Stadt Graz die Konsequenz: In der Schmiedgasse ist Radfahren tagsüber künftig tabu. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner setzt damit auf mehr Sicherheit im Herzen der Grazer Innenstadt.

Die Schmiedgasse wird künftig tagsüber zur reinen Fußgängerzone. Nach einer mehrmonatigen Beobachtungs- und Evaluierungsphase hat Grüne-Vizebürgermeisterin Judith Schwentner entschieden, das Radfahren zeitlich einzuschränken. Künftig dürfen Fahrräder nur mehr zwischen 21 Uhr abends und 9 Uhr morgens durch die Gasse fahren. Tagsüber bleibt der zentrale Innenstadtbereich dem Fußverkehr vorbehalten. Die Umsetzung ist noch im Frühjahr geplant, voraussichtlich rund um Ostern.

Beobachtungen zeigen gefährliche Situationen

In den vergangenen Monaten wurde die Situation vor Ort laufend beobachtet. Zusätzlich wurden Maßnahmen zur Lenkung des Radverkehrs gesetzt und verstärkte Polizeikontrollen durchgeführt. Trotzdem kam es weiterhin zu Konflikten zwischen Radfahrer und Fußgänger. Geschwindigkeitsmessungen zeigen klar, dass die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit in der Fußgängerzone regelmäßig deutlich überschritten wurde. Laut Stadt blieb es nicht bei Einzelfällen, sondern um ein wiederkehrendes Problem.

Polizei bestätigt fehlende Wirkung von Kontrollen

Ein Bericht der Polizei bestätigt diese Einschätzung. Trotz Anzeigen, Organmandaten und sichtbarer Präsenz lag die gefahrene Geschwindigkeit vielfach deutlich über dem erlaubten Bereich. Die Evaluierung kommt zu dem Schluss, dass Kontrollen zwar kurzfristig disziplinierend wirken, langfristig aber keine nachhaltige Reduktion des Tempos bringen. Schwentner stellt klar: „Ich gebe Sicherheit den Vorrang. Radfahrer haben in Parallelstraßen freie Fahrt.“

©Foto Fischer Judith Schwentner (Grüne): Setzt mit der neuen Regelung auf Sicherheit und entlastet die Schmiedgasse tagsüber vom Radverkehr.

Umsetzung vor der belebten Saison

Die neue Regelung soll bewusst vor der stark frequentierten Jahreszeit kommen. Im Frühjahr sind wieder mehr Menschen zu Fuß unterwegs, Gastgärten beleben die Schmiedgasse und auch der Radverkehr nimmt zu. Ziel ist es, Konflikte frühzeitig zu vermeiden und den öffentlichen Raum tagsüber klar dem Aufenthalt zu widmen. Für Radfahrer stehen mit der Neutorgasse und der Raubergasse zwei alternative Routen durch die Innenstadt zur Verfügung, die parallel weiter verbessert werden sollen.

Zustimmung aus Politik und Bezirk

Auch aus der Grazer Stadtpolitik kommt Unterstützung. SPÖ-Klubobfrau Doris Kampus sagt: „Wir haben uns grundsätzlich immer für ein komplettes Radfahrverbot in der Schmiedgasse ausgesprochen. Umso mehr begrüßen wir diesen ersten Schritt in Form eines temporären Radfahrverbotes.“ Entscheidend sei nun eine konsequente Kontrolle. Bezirksvorsteher Alfred Strutzenberger (KPÖ) betont: „Die Schmiedgasse war und ist eine wichtige Verbindung für Radfahrer, aber es ist auch nicht wegzuleugnen, dass es vermehrt zu gefährlichen Situationen kommt.“ Die zeitliche Einschränkung sei daher notwendig für ein besseres Miteinander in der Innenstadt.