So fahren die Grazer Öffis am Faschingsdienstag

Am Faschingsdienstag wird Graz zur Narrenhochburg und das hat Folgen für den Öffi-Verkehr. Wegen Umzug, Sperren und Ersatzrouten ändern sich am 17. Februar mehrere Linien. Hier findest du alle wichtigen Infos auf einen Blick.

Faschingsumzug in der Innenstadt, aber wie kommst du trotzdem gut durch Graz? Wir zeigen dir, welche Öffis anders fahren und wo du einplanen musst.

Wegen des Faschingsumzugs und der Sperre von Hauptplatz und Herrengasse richtet die Holding Graz am Faschingsdienstag, 17. Februar 2026, einen umfangreichen Ersatzverkehr ein. Von etwa 11.30 bis 15.30 Uhr fahren die Straßenbahnlinien 3 und 5 zwischen Jakominiplatz und Andritz nicht wie gewohnt. Stattdessen übernehmen Busse den Betrieb als Linie E 3,5. Die Ersatzbusse fahren in beiden Richtungen über eine festgelegte Route durch die Innenstadt. In Andritz wird die Endhaltestelle ersatzweise in der Andritzer Reichstraße auf Höhe Hausnummer 40 eingerichtet. Auch mehrere bekannte Haltestellen wie „Keplerbrücke“, „Schlossbergplatz“ oder „Schloßbergbahn“ werden verlegt oder zusammengelegt. Wer unterwegs ist, sollte daher besonders auf die Beschilderung achten.

Neue Liniennummern über den Andreas-Hofer-Platz

Auch bei den Straßenbahnen gibt es Änderungen. Da die Herrengasse gesperrt ist, werden die Linien 1, 4, 6 und 7 über die neue Strecke beim Andreas-Hofer-Platz umgeleitet. Für die Dauer der Sperre tragen sie die Liniennummern 11, 14, 16 und 17. Die Holding Graz betont: „Somit müssen wir auf der Teilstrecke Jakominiplatz – Asperngasse KEINEN Schienenersatzverkehr einrichten.“ Fahrgäste profitieren also von einem durchgehenden Straßenbahnbetrieb, allerdings mit geänderten Linienbezeichnungen und Haltestellen.

Diese Haltestellen entfallen zeitweise

Zwischen etwa 12 und 15.15 Uhr können die Haltestellen „Hauptplatz-Congress“ und „Südtiroler Platz/Kunsthaus“ nicht bedient werden. Als Ersatz stehen unter anderem die Haltestellen „Bad zur Sonne/Stadtbibliothek“ in der Belgiergasse sowie „Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel/tim“ in der Neutorgasse zur Verfügung. Auch am Jakominiplatz kommt es zu Verschiebungen: Die Linien 11, 16 und 17 halten vor dem Rondeau, die Linie 14 am Beginn der Jakoministraße. Zusätzlich wird die Haltestelle der Linie 33 während des Umzuges in die Schmiedgasse verlegt.

Umleitung der Linie 30

Nicht nur die Innenstadt ist betroffen. Die Buslinie 30 wird am Faschingsdienstag von etwa 9 bis 15 Uhr in beiden Richtungen über die Glacisstraße umgeleitet. Mehrere Haltestellen wie „Paulustor“, „Karmeliterplatz“ oder „Tummelplatz“ entfallen in dieser Zeit. Dafür werden die Haltestellen „Zinzendorfgasse“ und „Maiffredygasse“ zusätzlich bedient.

Servicecenter früher geschlossen

Wer noch persönliche Beratung braucht, sollte früh dran sein. Das Mobilitäts- und Vertriebscenter sowie das ServiceCenter der Verbund Linie in der Jakoministraße 1 schließen am Faschingsdienstag bereits um 13 Uhr.