So war der Neujahrsempfang in der Grazer Oper

Rund 450 Mitarbeiter der Bühnen Graz kamen am 9. Februar in der Grazer Oper zusammen. Beim Neujahrsempfang wurde Danke gesagt, Kunst gezeigt und offen über finanzielle Herausforderungen gesprochen.

Unter dem Motto „Wir sind Oper Graz“ stand der Neujahrsempfang der Bühnen Graz, zu dem Geschäftsführer Bernhard Rinner am 9. Februar 2026 geladen hatte. Die Grazer Oper wurde dabei zur Bühne für ein starkes gemeinsames Zeichen. Rund 450 Mitarbeiter aus allen Bereichen der Bühnen Graz waren gekommen. Ziel des Nachmittags war es, Danke zu sagen und den Zusammenhalt zu stärken.

Prominente Gäste aus Stadt und Land

Neben den Mitarbeiter nahmen auch zahlreiche Vertreter aus Politik und Kultur am Empfang teil. Unter den Gästen waren Bürgermeisterin Elke Kahr, Landesrätin Claudia Holzer – sie vertrat Landeshauptmann Mario Kunasek – sowie die Kulturverantwortlichen Claudia Unger und Karlheinz Kornhäusl. Ihre Anwesenheit unterstrich die Bedeutung der Bühnen Graz für die Stadt und das Land. Immer wieder wurde betont, wie wichtig Kultur für das gesellschaftliche Leben in Graz ist.

Kunst hautnah erlebt

Wie viel Talent und Kreativität in den Grazer Kulturhäusern stecken, zeigte sich auch im künstlerischen Programm. Die „77 kleinen Zwerge“ sorgten mit einer Tanzperformance für bewegende Momente. Opernsänger Jianwei Liu begeisterte mit seiner warmen Tenorstimme und Paolo Tostis „Ideale“. Die Darbietungen machten deutlich, was tagtäglich auf und hinter den Bühnen geleistet wird und warum die Arbeit der Mitarbeiter so wertvoll ist.

©Stadt Graz/Fischer | Künstlerische Beiträge wie Tanzperformances und Gesang sorgten beim Neujahrsempfang in der Grazer Oper für besondere Momente.

Fast 600.000 Menschen erreicht

Die Zahlen sprechen für sich: In der Saison 2024/2025 wurden 1.255 Vorstellungen umgesetzt. Darunter 285 Schauspiele, 64 Opern, 35 Operetten, 30 Ballettvorführungen, 420 Konzerte, 53 Kabaretts, 96 Musicals und 272 Kinderstücke. Insgesamt zählten die Bühnen Graz 480.490 Besucher:innen. Weitere 105.000 Menschen besuchten das Grazer Klanglicht. Möglich gemacht wird dieses breite Angebot durch die tägliche Arbeit der Teams in Oper, Schauspielhaus, Next Liberty und den Grazer Spielstätten.

Offene Worte zu schwierigen Zeiten

In seiner Rede sprach Bernhard Rinner auch die aktuelle finanzielle Lage an. „Denn die aktuellen Entwicklungen bewirken leider, dass die Kassen nicht mehr voll sind, im Gegenteil, auch bei uns werden die Budgets geringer“, erklärte er. Einsparungen bei Produktionen, Bezahlvarianten beim Klanglicht sowie das Streichen von Investitionen seien notwendig. Trotz allem zeigte sich Rinner optimistisch und hob den Einsatz der Mitarbeiter:innen hervor.

Rückhalt und Wertschätzung

Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) betonte: „Ich bin heute bewusst hier, weil ich weiß, dass die Lage nicht einfach ist, und ich bewundere sehr, was hier geleistet wird.“ Auch sie sprach die schwierigen Rahmenbedingungen an, versprach jedoch, bei Entscheidungen stets auf Fairness zu achten. Kulturstadträtin Claudia Unger sagte: „Sie sind ein wichtiger Bestandteil unserer Stadt und bauen mit den Veranstaltungen auch eine emotionale Bindung zu den Häusern auf.“ Landesrätin Claudia Holzer (FPÖ) und Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) riefen dazu auf, gemeinsam an Projekten zu arbeiten und gerade jetzt zusammenzuhalten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.02.2026 um 16:22 Uhr aktualisiert