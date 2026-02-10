FH Joanneum trauert: Kärntner Politikexperte Heinz Wassermann tot

Große Betroffenheit in Graz: Der weit über die Steiermark hinaus bekannte Politik- und Medienexperte Heinz Wassermann ist im Alter von 61 Jahren verstorben. Laut Medienberichten erlag er einer schweren Krankheit.

In Graz ist die Nachricht am Dienstagvormittag eingeschlagen: Heinz Wassermann ist überraschend verstorben. Besonders groß ist die Betroffenheit an der FH Joanneum, wo er über viele Jahre lehrte und forschte. Wassermann war weit über die Steiermark hinaus als Politik- und Medienexperte bekannt. Laut Medienberichten kämpfte der gebürtige Kärntner zuletzt mit einer schweren Krankheit. Sein Tod reißt eine spürbare Lücke in die steirische Bildungs- und Medienlandschaft.

Politik, Medien, Lehre: Das Wirken von Heinz Wassermann

Der 1964 in Hermagor geborene Wissenschafter studierte an der Karl-Franzens-Universität Graz mehrere Fächer, darunter Betriebswirtschaftslehre, Geschichte und Philosophie. Ab 2002 war er an der FH Joanneum tätig und bildete dort zahlreiche Studierende aus. Seine Forschungsschwerpunkte lagen unter anderem auf politischer Kommunikation, Wahlforschung und Erinnerungskultur. Auch als Beobachter der steirischen Landespolitik war er über viele Jahre gefragt. Graz verliert mit Heinz Wassermann einen profunden Kenner von Politik und Medien.

„Mit ihm verliert die Steiermark einen herausragenden Wissenschafter“

„Mit großer Betroffenheit habe ich vom Tod von Heinz Wassermann erfahren. Mit ihm verliert die Steiermark einen herausragenden Wissenschafter, einen profunden Kenner der Landespolitik und einen engagierten Vermittler politischer Bildung. Ich habe die persönlichen Gespräche mit ihm stets sehr geschätzt und werde sie vermissen“, so der steirische SPÖ Chef Max Lercher. „In dieser schweren Zeit gilt mein aufrichtiges Mitgefühl seinen Angehörigen, seinen Freundinnen und Freunden sowie allen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern. Die steirische Öffentlichkeit verliert mit Heinz Wassermann eine bedeutende Stimme, deren Engagement und Lebenswerk in dankbarer Erinnerung bleiben werden“, so Lercher.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.02.2026 um 17:11 Uhr aktualisiert