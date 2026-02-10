Skip to content
Region auswählen:
/ ©Pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr.
Dichter Rauch auf der A9, doch am Ende war kein Brand die Ursache.
A9/Graz-Umgebung
10/02/2026
Dienstagnachmittag

Rauchentwicklung bei LKW auf der A9 sorgt für Feuerwehreinsatz

Alarm auf der Pyhrnautobahn: Zwischen Übelbach und dem Gleinalmtunnel sorgte ein LKW am Montagnachmittag für starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte aus, doch vor Ort stellte sich die Lage anders dar als zunächst erwartet.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)

Am Dienstag, dem 10. Februar 2026, um 15.30 Uhr wurden die Feuerwehren Deutschfeistritz und die Freiwillige Feuerwehr Übelbach-Markt nach Übelbach/Markt mit dem Alarmstichwort „B08-L – Brand LKW“ auf die A9 Pyhrnautobahn alarmiert. In Fahrtrichtung Voralpenkreuz ist es zwischen der Ausfahrt Übelbach und dem Gleinalmtunnel bei einem Sattelschlepper zu starker Rauchentwicklung gekommen. 14 Mitglieder der Feuerwehren rückten zum Einsatzort aus. Nach der Erkundung stellte sich jedoch heraus, dass kein Brand vorlag. Ursache für den Rauch war ein technischer Defekt am LKW. Da kein weiteres Eingreifen notwendig war, konnte der Einsatz kurze Zeit später beendet und wieder ins Feuerwehrhaus eingerückt werden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: