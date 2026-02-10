Rauchentwicklung bei LKW auf der A9 sorgt für Feuerwehreinsatz

Alarm auf der Pyhrnautobahn: Zwischen Übelbach und dem Gleinalmtunnel sorgte ein LKW am Montagnachmittag für starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte aus, doch vor Ort stellte sich die Lage anders dar als zunächst erwartet.

Am Dienstag, dem 10. Februar 2026, um 15.30 Uhr wurden die Feuerwehren Deutschfeistritz und die Freiwillige Feuerwehr Übelbach-Markt nach Übelbach/Markt mit dem Alarmstichwort „B08-L – Brand LKW“ auf die A9 Pyhrnautobahn alarmiert. In Fahrtrichtung Voralpenkreuz ist es zwischen der Ausfahrt Übelbach und dem Gleinalmtunnel bei einem Sattelschlepper zu starker Rauchentwicklung gekommen. 14 Mitglieder der Feuerwehren rückten zum Einsatzort aus. Nach der Erkundung stellte sich jedoch heraus, dass kein Brand vorlag. Ursache für den Rauch war ein technischer Defekt am LKW. Da kein weiteres Eingreifen notwendig war, konnte der Einsatz kurze Zeit später beendet und wieder ins Feuerwehrhaus eingerückt werden.