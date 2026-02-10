Tödlicher Unfall auf der Planai: Smartwatch klärt Tod von Grazer (42)

Nach dem tödlichen Unfall eines 42-jährigen Grazers auf der Planai gibt es nun neue Erkenntnisse. Die Auswertung seiner Smartwatch zeigt: Der Mann dürfte aus einem Sessellift gestürzt sein. Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

Es war kurz nach Beginn der Wintersaison im November, als sich auf der Schladminger Planai ein tödlicher Unfall ereignete. Ein 42-jähriger Mann aus Graz wurde an einem Sonntagmittag leblos im Bereich der Lifttrasse der Burgstallalmbahn gefunden, 5 Minuten berichtete. Andere Skifahrer entdeckten den Mann unterhalb des Sessellifts und setzten sofort die Rettungskette in Gang.

Hilfe kam zu spät

Die Pistenrettung begann umgehend mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Auch der Notarzthubschrauber C14 wurde alarmiert und brachte einen Notarzt per Seilwinde zum Unfallort. Trotz des raschen Einsatzes konnte nur noch der Tod des Wintersportlers festgestellt werden. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an Ort und Stelle verstarb.

Zunächst andere Vermutung

Zu Beginn gingen die Ermittler von einem Sturz auf der Skipiste aus. Die Annahme: Der Grazer könnte abseits der gesicherten Piste mit der Skispitze im Erdreich hängen geblieben sein. Ein folgenschwerer Sturz mit tödlichen Verletzungen wäre die Folge gewesen. Hinweise auf Fremdverschulden gab es damals bereits keine.

Smartwatch liefert nun neue Erkenntnisse

Erst Monate später brachte die Auswertung der Smartwatch des Verstorbenen neue Klarheit. Wie die Polizei nun gegenüber der „Kleine Zeitung“ bestätigt, deuten die Daten darauf hin, dass der Mann aus dem Sessellift gestürzt ist, in dem er alleine unterwegs war. Laut Landespolizeidirektion Steiermark gilt ein Fremdverschulden damit als ausgeschlossen. Auch die Staatsanwaltschaft Leoben bestätigt, dass das Verfahren eingestellt wurde.