Spatenstich am LKH Graz: Acht neue OP-Säle bis 2028

Am Uniklinikum Graz startet die finale Bauphase des Großprojekts „LKH 2020“. Mit dem Spatenstich für die fünfte Bauetappe wird der Zentral-OP erweitert. Bis 2028 entstehen acht neue Operationssäle.

Beim Spatenstich am Uniklinikum Graz gaben Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, KAGes und Klinikleitung den Startschuss für die fünfte Bauetappe des Chirurgiekomplexes und damit für die finale Phase des Großprojekts „LKH 2020“.

Montagvormittag, dem 9. Februar 2026, wurde am Uniklinikum Graz der Spatenstich für die fünfte Bauetappe des neuen Chirurgiekomplexes gefeiert. Damit startet die finale Phase des Großprojekts „LKH 2020“, einem der größten Bauvorhaben in der Geschichte der KAGes. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Medizin, Pflege und Verwaltung waren bei der Feier vor Ort. Die geplanten Kosten liegen bei rund 35 Millionen Euro, die Fertigstellung ist für Oktober 2028 vorgesehen. KAGes-Vorstandsvorsitzender Gerhard Stark betonte die Bedeutung dieses Moments: „Der heutige Spatenstich ist ein ganz besonderer, denn er markiert nicht nur den Start der fünften Bauetappe des neuen Chirurgiekomplexes, sondern leitet zugleich die finale Phase des Gesamtprojekts ‚LKH 2020‘ ein.“

Mehr Platz für moderne Medizin

Kern der neuen Bauetappe ist die Erweiterung des bestehenden Zentral-OP-Bereichs um acht zusätzliche Operationssäle. Derzeit verfügt der OP-Bereich im D-Trakt über 16 Säle, die 2017 in Betrieb gingen. Künftig stehen dann insgesamt 24 OPs zur Verfügung. Geplant sind vier Standard-OPs, zwei robotertaugliche OP-Säle sowie spezielle OPs für urologische Eingriffe und mit digitaler Subtraktionsangiographie. „Mit dem Neubau wird der moderne Zentral-OP-Bereich des neuen Chirurgiekomplexes um acht topausgestattete Operationssäle erweitert“, erklärte KAGes-Finanzvorstand Ulf Drabek. Nach Fertigstellung kann das bisherige OP-Zentrum im Innenhof des Chirurgie-Altbaus rückgebaut werden.

©LKH-Univ. Klinikum Graz / Fotostudio Chirurgie A. Walcher v. li.: Mag. Gabriele Möstl, Pflegedirektorin des Uniklinikum Graz, Mag. Gebhard Falzberger, Betriebsdirektor des Uniklinikum Graz, Univ.-Prof. Dr. Alexander Rosenkranz, Vizerektor der Med Uni Graz, Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. hc. Gerhard Stark, KAGes-Vorstandsvorsitzender, Mag. DDr. Ulf Drabek, KAGes-Vorstand für Finanzen und Technik, MSc MBA, Dr. Karlheinz Kornhäusl, LR für Gesundheit, Pflege, Kultur, LAbg. Marco Triller, BA MSc, Klubobmann, Ass.-Prof. Dr. Wolfgang Köle, Ärztlicher Direktor des Uniklinikum Graz, Univ.-Prof. Dr. Lars-Peter Kamolz, Vorstand der Univ.-Klinik für Chirurgie, Mag. Roland Suchernegg, BMFWF, und Dr. Claudia Unger, Stadträtin

Betrieb läuft während der Bauzeit weiter

Der Erweiterungsbau wird zweigeschoßig unterkellert und direkt an den bestehenden OP-Bereich angebunden. Genutzt wird der neue Zentral-OP von mehreren Fachrichtungen, darunter Anästhesie und Intensivmedizin, Chirurgie, Neurochirurgie, Orthopädie und Traumatologie sowie Urologie. Bereits bestehende Bereiche wie Aufwachraum, Logistik und Schleusen werden weiterhin mitverwendet. So bleibt der Krankenhausbetrieb auch während der Bauzeit aufrecht.

Fokus auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Auch diese Bauetappe steht im Zeichen des Klimaschutzes. „Mit dem KAGes-Klimaschutzprogramm minimieren wir die Emissionen durch Baustoffe konsequent“, so Drabek. Geplant sind eine neue Photovoltaikanlage auf den Dächern sowie eine Erweiterung der Geothermieanlage um 24 Tiefensonden. Landesrat Dr. Karlheinz Kornhäusl unterstrich: „Dieser Spatenstich ist daher weit mehr als der Beginn eines Bauprojekts: Er ist der nächste konkrete Schritt auf unserem Weg zu einer noch besseren, verlässlichen und zukunftsfitten Gesundheitsversorgung.“