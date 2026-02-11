„Will ihn nicht mehr …“: Hund nach sechs gemeinsamen Jahren abgegeben

Nach sechs gemeinsamen Jahren wurde der Hund Riley von seinem Besitzer abgegeben - offiziell mit der Begründung „Will ihn nicht mehr“. Das Tierheim Arche Noah Graz sucht nun dringend ein dauerhaftes Zuhause für den Vierbeiner.

„Ja, es steht wirklich so auf dem Abgabeformular", zeigen sich der Mitarbeiter der Arche Noah betroffen.

„Ja, es steht wirklich so auf dem Abgabeformular", zeigen sich der Mitarbeiter der Arche Noah betroffen.

„Ja, es steht wirklich so auf dem Abgabeformular“, zeigen sich der Mitarbeiter der Arche Noah betroffen. Nach sechs Jahren gab ein Besitzer seinen Hund Riley ab, mit der einfachen Begründung „Will ihn nicht mehr“. Weitere Hintergründe sind unklar. Das Tierheim Arche Noah Graz sucht nun dringend ein dauerhaftes Zuhause für den Vierbeiner.

Nach Abgabe: Hund Riley sucht ein neues Zuhause

Riley ist anfangs vorsichtig bei neuen Menschen. „Neue Menschen beäugt er erst einmal aus der Entfernung und lernt sie in einem langsamen Tempo kennen. Wahrscheinlich ist seine Angst, wieder allein zu enden, so groß, dass er vorsichtig ist, wem er sein Herz schenkt“, wissen die Tierschützer. Mit Geduld zeigt er jedoch sein freundliches Wesen. Der gut sozialisierte Hund versteht sich mit Katzen, Artgenossen und größeren Kindern. Beim Spaziergang ist er brav, im Auslauf liebt er es zu schnüffeln.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2026 um 10:14 Uhr aktualisiert