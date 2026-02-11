Traditioneller Valentinstags-Gruß in der Grazer Burg

Kurz vor dem Valentinstag ehrten Landeshauptmann Kunasek und Manuela Khom die steirischen Gärtner und Floristen für ihre kreative Arbeit und riefen dazu auf, beim Geschenkekauf auf heimische Blumen zu achten.

Wenige Tage vor dem Valentinstag stattete eine Delegation der Arbeitsgemeinschaft Gärtner und Floristen Steiermark Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom einen Besuch in der Grazer Burg ab. Blumenkönigin Lisa II, mit bürgerlichem Namen Lisa Waupotitsch aus Graz, der Obmann der ARGE, Mario Marbler, und Ferdinand Lienhart als Obmann der Steirischen Gärtner sowie Helmut Friedl (Obmann der Blumenschmuck-Gärtner), Obmann-Stellvertreter Martin Zwanzger und Schriftführerin Renate Jausner-Zotter überbrachten dabei wunderbar blühende Grüße an die Landesspitze – auch, um auf den bevorstehenden Valentinstag hinzuweisen.

©Land Steiermark/Melanie Laimer Farbenprächtiger Besuch einer Delegation der steirischen Gärtner und Floristen anlässlich des nahenden Valentinstages in der Grazer Burg.

Landeshauptmann Kunasek bedankte sich für den traditionellen Besuch im Vorfeld des Valentinstages und betonte, „dass die steirischen Gärtner und Floristen wesentlich zur regionalen Identität, zur Verschönerung von Lebensräumen und zur nachhaltigen Versorgung mit Pflanzenqualität in der Steiermark beitragen. Ihr bringt damit nicht nur Farbe, sondern auch Freude und Herzlichkeit in unser Haus. Die steirischen Gärtner und Floristen zeigen einmal mehr, wie viel Leidenschaft, Kreativität und regionale Verbundenheit in ihrer Arbeit steckt.“ Ihren Dank drückte auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom aus: „Die steirischen Gärtner und Floristen stehen für ein altes Handwerk und eine schöne Tradition. Der jährliche Besuch kurz vorm Valentinstag ist ein wichtiger Aufruf, beim Einkauf auf heimische Produkte zu achten und so unsere Gärtnereien und Floristen zu unterstützen. Vielen Dank für den Austausch und die schönen Blumengrüße als erste Zeichen des kommenden Frühlings.“

So viel Geld geben Steirer zum Valentinstag aus

Laut einer aktuellen Umfrage geben die Steirer heuer im Durchschnitt 85 Euro für Geschenke zum Valentinstag aus. Mit mehr als 50 Prozent gehören Blumen mit Abstand zu den häufigsten Präsenten für Liebende an diesem Tag. Historisch betrachtet, wird der Brauch, zum „Tag der Liebenden“ am 14. Februar Blumen mit roten Herzen zu schenken, mit dem Heiligen Valentin in Verbindung gebracht. Der Heilige Valentin lebte als Bischof von Terni in Italien im zweiten Jahrhundert und wurde an einem 14. Februar hingerichtet, nachdem er heimlich Liebespaaren das Sakrament der Ehe gespendet hatte.