Fahndung in Graz: Wenn du diesen Mann siehst, ruf sofort die Polizei

Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht, zwischen Dezember 2025 und Mitte Jänner 2026 mehrfach E-Bikes am Gelände des LKH Graz gestohlen zu haben. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach dem Unbekannten.

Durch die Taten entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Der unbekannte Täter dürfte zumindest drei Mal die Schlösser von E-Bikes aufgebrochen und die Fahrräder gestohlen haben. Durch die Taten entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Nachdem die bisherigen Ermittlungen nach dem Täter negativ verlaufen sind, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung von Lichtbildern an, die den mutmaßlichen Täter zeigen.

Fahndung: Polizei sucht nach diesem Mann

Die Bilder zeigen einen Mann mit kurzem grauem Bart, schwarzer Haube, schwarzer Jacke, blauen Jeans und braunen Schuhen. Auffällig ist ein seltener Motorradrucksack der Marke „Ogio No Drag Mach 5“. Hinweise zur Identität der Person werden an die Polizeiinspektion Graz-Riesplatz, 059133/6592-0 erbeten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2026 um 10:27 Uhr aktualisiert