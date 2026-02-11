Süßer Kebap, Schokobier: Das hat das Grazer Schokoladefest zu bieten
Von 6. bis 8. März 2026 findet in der Messe Graz erneut das SchokoladeFest statt. Mehr als 70 Aussteller präsentieren Spezialitäten rund um Kakao und Schokolade - darunter lassen sich außergewöhnliche Köstlichkeiten finden.
Von 6. bis 8. März 2026 findet in der Halle A der Messe Graz erneut das SchokoladeFest statt. Nach Angaben der Veranstalter präsentieren mehr als 70 Aussteller aus dem In- und Ausland ihre Produkte und gewähren Einblicke in die Herstellung von Schokolade. Auch viele außergewöhnliche Kreationen warten auf Besucher – darunter zum Beispiel Schokoladenwein, süßer Kebap oder Schokobier.
SchokoladeFest 2026 Messe Graz
Wann: 6. bis 8. März 2026
Wo: Messe Graz Halle A, Fröhlichgasse 20, A – 8010 Graz
Veranstalter Chris Delattre sagt: „Nach 17.000 Besucher in Wien zeigen wir nun in Graz die Welt der Schokolade. Unsere Aussteller kommen aus Spanien über Griechenland bis zur Elfenbeinküste. Auf 6.000m² zeigen wir die handwerklichen Schritte der Schokoladenherstellung, renommierte Konditoren geben in Workshops exklusive Einblicke. Dazu kommen Live‑Acts, ein vielfältiger Streetfood‑Bereich und ein familienfreundliches Programm.“
Bean‑to‑Bar: Von der Kakaobohne zur Schokoladetafel
Ein Schwerpunkt liegt heuer auf dem sogenannten „Bean-to-Bar“-Bereich, in dem die Verarbeitung von der Kakaobohne bis zur fertigen Tafel gezeigt wird. Ergänzt wird das Programm durch Workshops und Vorführungen von Konditoren und Chocolatiers.