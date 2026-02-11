Keine Fortführung: Grazer Metallbau-Firma in Konkurs

Die Grazer Krobath Metallbau mbH hat Konkurs angemeldet. Davon betroffen sind 23 Dienstnehmer und rund 100 Gläubiger. Eine Sanierung ist laut AKV nicht geplant, das Unternehmen soll liquidiert werden.

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Mittwoch bekannt gibt, wurde über das Vermögen der Krobath Metallbau Gesellschaft mbH am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Konkursverfahren eröffnet. Bei der Firma handelt es sich um ein bereits 2002 gegründete Metallbau-Unternehmen mit Sitz in Graz. Die Krobath Metallbau GmbH ist auf die Fertigung von Metallkonstruktionen von Fenstern, Türen, Geländern, Fassaden, Dächern, Sonnenschutz, Balkonen und Lifteinhausungen, für Privat- und Gewerbeobjekte spezialisiert. Die Produktpalette umfasst ebenfalls Pergolen, Edelstahlpools und auch Outdoormöbel.

23 Dienstnehmer betroffen, AMS Frühwarnsystem ausgelöst

Im Unternehmen sind laut AKV 23 Dienstnehmer beschäftigt. Die Gehälter der Dienstnehme sollen bis inklusive Dezember 2025 bezahlt worden sein. „Das Frühwarnsystem des AMS wurde bereits ausgelöst“, heißt es in der Aussendung. Der Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens wurde vom Unternehmen selbst gestellt.

100 Gläubiger betroffen, Forderungen in Millionenhöhe

Laut AKV sind von dem Insolvenzverfahren rund 100 Gläubiger mit Gesamtforderungen von rund 1.486.000 Euro betroffen. Nach eigenen Angaben verfüge das Unternehmen allerdings über Aktiva in Höhe von 1,05 Mio. Euro (Liquidationswert).

Insolvenzursachen: Baukrise, Personalkosten, Ausfälle

Die Insolvenz wird von der Krobath Metallbau GmbH auf die allgemeine Immobilien- und Baukrise zurückgeführt. „Insbesondere durch die im Metallgewerbe gestiegenen Personalkosten konnte dem starken Preis- und Konkurrenzdruck im Baugewerbe nicht mehr Stand gehalten werden, so dass das Unternehmen nunmehr eingesteht nicht mehr über ausreichende Liquidität zu verfügen. Trotz in den letzten drei Jahren gestiegenen Umsatzerlösen sind die Jahresüberschüsse kontinuierlich gesunken“, heißt es in der AKV-Aussendung. Ein wesentlicher Forderungsausfall soll zudem dazu geführt haben, dass das Unternehmen nicht mehr über ausreichende Reserven verfügt und den gegenständlichen Konkursantrag stellen musste. „Über das Vermögen der Insolvenzschuldnerin war bereits 2017 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht für ZRS Graz anhängig, welches im Juni 2017 mit dem Abschluss eines Sanierungsplans endete“, informiert der AKV weiter.

Keine Fortführung: Unternehmen soll liquidiert werden

Eine Unternehmensfortführung wird laut AKV allerdings nicht angestrebt. „Das Unternehmen hat die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt und keinen Antrag auf Sanierung eingebracht, da dieses eingesteht, dass der operative Betrieb mangels Liquidität nicht mehr möglich ist. Das Unternehmen soll liquidiert werden“, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2026 um 13:27 Uhr aktualisiert