Puntigamer bleibt Hauptsponsor: Partnerschaft mit Sturm bis 2029 verlängert

Diese Verbindung hat längst Kultstatus: Puntigamer und der SK Sturm Graz setzen ihre außergewöhnlich lange Zusammenarbeit fort. Der bestehende Sponsoringvertrag wurde vorzeitig um drei weitere Saisonen verlängert und läuft nun von 2026 bis 2029. Damit steuert die Partnerschaft auf mehr als 30 Jahre zu – ein Treuerekord im österreichischen Profifußball. Auch künftig wird das Puntigamer-Logo die Brust der Sturm-Spieler zieren. Eine bewusst gelebte Verbindung, denn Bier und Fußball gehören hierzulande einfach zusammen, heißt es in einer Aussendung.

Über drei Jahrzehnte verwurzelt

Was 1996 als klassische Sponsorenkooperation begann, entwickelte sich über drei Jahrzehnte zu einer tief verwurzelten Partnerschaft. Gemeinsam wurden große sportliche Erfolge gefeiert – darunter fünf Meistertitel, sieben Cupsiege sowie vier Teilnahmen an der UEFA Champions League. Ebenso selbstverständlich war die gegenseitige Unterstützung in herausfordernden Zeiten. Hans Böhm, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich, betont: „Mit der Verlängerung unseres Engagements bis 2029 setzen wir ein klares Zeichen für Kontinuität und Vertrauen. Puntigamer und der SK Sturm Graz verbindet weit mehr als ein Sponsoringvertrag – es ist eine gewachsene Partnerschaft, geprägt von gemeinsamen Erfolgen und Zusammenhalt in schwierigen Zeiten.“

Weiter bis 2029

Auch beim Verein sieht man die Verlängerung als starkes Signal. Thomas Tebbich, Geschäftsführer Wirtschaft des SK Sturm Graz, erklärt: „Die Zusammenarbeit mit Puntigamer sucht ihresgleichen – sie basiert seit 30 Jahren auf gegenseitigem Vertrauen, gemeinsamen Werten und langfristigem Denken. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es nicht selbstverständlich, einen so verlässlichen Partner an seiner Seite zu wissen.“ Präsident Christian Jauk ergänzt: „In einer Zeit, in der vieles schnelllebig geworden ist, steht diese Partnerschaft für Treue, Kontinuität und Handschlagqualität. Puntigamer begleitet unseren Weg mit großer Loyalität – dafür sind wir dankbar.“