KAGes warnt vor alarmierenden Zahlen bei psychischen Erkrankungen

Fast jeder vierte Österreicher leidet psychisch. Zum Welttag der Kranken warnt die KAGes vor Dauerstress und plädiert für eine rechtzeitige Behandlung ohne Scham und Stigmatisierung.

Anlässlich des Welttags der Kranken rückt die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) in einer Aussendung ein Thema in den Mittelpunkt, das oft im Verborgenen leidet: die psychische Gesundheit. Denn die Zahlen sind alarmierend – fast ein Viertel der Österreicher ist von einer psychiatrischen Erkrankung betroffen. Laut der Österreichischen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik leben rund 2,1 Millionen Menschen in Österreich mit einer psychischen Erkrankung – das entspricht 22,7 Prozent der Bevölkerung. Zu den häufigsten Diagnosen zählen Depressionen (10 Prozent), Angststörungen (6,8 Prozent) sowie Alkoholmissbrauch oder -abhängigkeit (3,5 Prozent).

Frauen sind häufiger betroffen

Besonders betroffen ist die erwerbstätige Bevölkerung: Der Fehlzeitenreport des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt, dass psychische Erkrankungen bei den 25- bis 44-Jährigen die häufigste Ursache für krankheitsbedingte Langzeitfehlzeiten sind. Frauen sind häufiger betroffen als Männer.

Dauerstress als Krankmacher

Michael Schneider, Leiter der Abteilung für Psychiatrie 2 am LKH Graz II, Standort Süd, ortet eine der Hauptursachen im zunehmenden Dauerstress: „Chronische Überlastung durch Zeitdruck, Leistungsanforderungen und ständige Erreichbarkeit überfordert langfristig die psychischen Bewältigungsmechanismen. Arbeitsverdichtung und Unsicherheit erhöhen das Risiko für Erschöpfung, Angststörungen und Depressionen. Zusätzlich verstärken Digitalisierung, soziale Vergleichbarkeit und der Verlust stabiler sozialer Strukturen den Druck und das Gefühl von Isolation“, so in der Aussendung. Was viele unterschätzen: Psychische Erkrankungen beginnen oft schleichend.

Erschöpfung, Schlafprobleme – und späte Hilfe

In der klinischen Praxis zeigen sich psychische Belastungen häufig durch anhaltende Erschöpfung, Schlafstörungen und emotionale Überforderung. „Viele Patientinnen und Patienten berichten von zunehmender Belastung über einen langen Zeitraum, oft ohne klar benennbare Einzelursache. Angst- und depressive Symptome treten vermehrt auf und gehen nicht selten mit körperlichen Beschwerden und Grübelneigung einher. Trotz der starken Belastung bleiben Betroffene häufig lange leistungsfähig und suchen erst spät Hilfe“, so Schneider. Noch immer verhindern falsche Vorstellungen eine rechtzeitige Behandlung. Psychische Erkrankungen gelten vielfach als „Zeichen von Schwäche“. Viele glauben, man müsse sich „nur zusammenreißen“ – oder warten darauf, dass die Beschwerden von selbst verschwinden.

Die Folgen können gravierend sein:

Unbehandelte Erkrankungen verfestigen sich, beeinträchtigen Alltag, Beruf und soziale Beziehungen. Rückzug und Isolation nehmen zu, ebenso das Risiko für körperliche Folgeerkrankungen durch chronischen Stress und Schlafmangel. „In manchen Fällen entwickeln sich ungünstige Bewältigungsstrategien wie vermehrter Alkohol- oder Medikamentenkonsum. In schweren Verläufen steigt auch das Risiko für Selbstgefährdung bis hin zu suizidalen Handlungen“, warnt Schneider.

Warnsignale ernst nehmen

Aus fachlicher Sicht ist es entscheidend, frühe Warnzeichen nicht zu ignorieren. Dazu zählen:

Belastende Symptome, die über mehrere Wochen anhalten

Deutliche Beeinträchtigung des Alltags (Arbeit, Schule, soziale Kontakte)

Steigender Leidensdruck

Verlust bewährter Bewältigungsstrategien

Anhaltende Schlafstörungen und Erschöpfung

Grübeln, Hoffnungslosigkeit

Sozialer Rückzug

Deutliche Veränderungen im Essverhalten

Wenn berufliche Sorgen nicht mehr „abschaltbar“ sind

Akute Selbstgefährdungsgedanken oder -handlungen

Dass psychische Erkrankungen oft erst spät diagnostiziert werden, hat viele Gründe: Sie entwickeln sich schleichend, äußern sich zunächst unspezifisch und werden häufig als „normaler Alltagsstress“ abgetan. Scham, Angst vor Stigmatisierung sowie lange Wartezeiten oder Unsicherheit über Anlaufstellen verzögern zusätzlich die fachliche Abklärung.

So kannst du vorbeugen: Regelmäßiger Schlaf-Wach-Rhythmus

Ausgewogene Ernährung

Verlässliche Tages- und Wochenstrukturen

Bewusste Pausen und Erholungszeiten

Aktivitäten, die Freude bereiten

Bewegung und Sport, idealerweise in der Natur

Soziale Kontakte außerhalb der Arbeit

Offener Umgang mit psychischen Belastungen

Angehörige können unterstützen, indem sie Veränderungen wie Rückzug, Antriebslosigkeit, Nervosität oder Gereiztheit ansprechen, empathisch zuhören und im Alltag entlasten – ohne zu kritisieren oder vorschnelle Ratschläge zu erteilen.

In akuten Krisensituationen anrufen: Telefonseelsorge: 142

142 Schulpsychologische Betreuung: 0664 80 345 55 665

0664 80 345 55 665 Krisenintervention Land Steiermark: 0800 500 154

0800 500 154 Rat auf Draht: 147

147 PsyNot Steiermark: 0800 44 99 33

0800 44 99 33 Ö3-Kummernummer: 116 123

116 123 „Reden wir!“ – Steirisches Hilfetelefon: 0800 20 44 22

0800 20 44 22 Frauenhelpline: 0800 222 555

0800 222 555 Männernotruf: 0800 246 247

Welttag der Kranken

Der Welttag der Kranken wurde am 11. Februar 1993 von Papst Johannes Paul II. ins Leben gerufen. Ziel ist es, weltweit auf die Situation kranker und bedürftiger Menschen aufmerksam zu machen und das gesellschaftliche Bewusstsein für ihre Anliegen zu stärken.