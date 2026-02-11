Skip to content
Region auswählen:
/ ©pixabay/victorious_fit
Bild auf 5min.at zeigt einen Mann, der Gewichte hebt.
Andritz hat ein neues Studio.
Graz
11/02/2026
Toll:

Fitness-Start in Andritz: Neues Studio eröffnete

In Andritz hat im Jänner ein neues Fitnessstudio eröffnet.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(57 Wörter)

Jetzt wird in Andritz ordentlich geschwitzt: Am Donnerstag, dem 22. Jänner, hat das neue Studio „myfitness“ offiziell seine Türen geöffnet. Bereits ab 6 Uhr Früh konnten die ersten Fitnessbegeisterten ihr Training starten. Unter dem Motto „Bist du bereit für dein Fitness-Abenteuer?“ lud das Team zur Neueröffnung.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: