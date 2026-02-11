Fitness-Start in Andritz: Neues Studio eröffnete

Jetzt wird in Andritz ordentlich geschwitzt: Am Donnerstag, dem 22. Jänner, hat das neue Studio „myfitness“ offiziell seine Türen geöffnet. Bereits ab 6 Uhr Früh konnten die ersten Fitnessbegeisterten ihr Training starten. Unter dem Motto „Bist du bereit für dein Fitness-Abenteuer?“ lud das Team zur Neueröffnung.