Polizei-Großeinsatz in Graz: Fahndung nach Banküberfall

Im Grazer Stadtteil Andritz ist es am Mittwochnachmittag zu einem Banküberfall gekommen. Der Täter konnte flüchten, die Polizei hat eine groß angelegte Fahndung gestartet. Der Einsatz läuft.

Aktuell kommt es im Grazer Stadtteil Andritz zu einem großen Polizei-Aufgebot. Am Mittwochnachmittag wurde dort laut ersten Informationen in der Stattegger Straße eine Bankfiliale überfallen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigt.

Banküberfall in Graz: Fahndung läuft

So soll ein bislang unbekannter Täter das Gebäude betreten und Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet haben. Genaue Hintergründe zur Tat sind noch unklar, Verletzte soll es laut ersten Informationen aber zum Glück nicht geben. Unmittelbar nach der Tat wurde allerdings eine groß angelegte Alarmfahndung eingeleitet. Mehrere Polizeistreifen rückten aus, auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Im Einsatzbereich kann es zu Sperren kommen, das Gebiet wurde weitläufig abgesichtert. Nähere Informationen folgen.

