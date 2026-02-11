Skip to content
In Graz kam es zu einem Banküberfall.
Graz
11/02/2026
Täter flüchtig

Polizei-Großeinsatz in Graz: Fahndung nach Banküberfall

Im Grazer Stadtteil Andritz ist es am Mittwochnachmittag zu einem Banküberfall gekommen. Der Täter konnte flüchten, die Polizei hat eine groß angelegte Fahndung gestartet. Der Einsatz läuft.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)

Aktuell kommt es im Grazer Stadtteil Andritz zu einem großen Polizei-Aufgebot. Am Mittwochnachmittag wurde dort laut ersten Informationen in der Stattegger Straße eine Bankfiliale überfallen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark bestätigt.

Banküberfall in Graz: Fahndung läuft

So soll ein bislang unbekannter Täter das Gebäude betreten und Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet haben. Genaue Hintergründe zur Tat sind noch unklar, Verletzte soll es laut ersten Informationen aber zum Glück nicht geben. Unmittelbar nach der Tat wurde allerdings eine groß angelegte Alarmfahndung eingeleitet. Mehrere Polizeistreifen rückten aus, auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Im Einsatzbereich kann es zu Sperren kommen, das Gebiet wurde weitläufig abgesichtert. Nähere Informationen folgen.

Polizei-Großeinsatz in Graz: Fahndung nach Banküberfall
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.02.2026 um 18:10 Uhr aktualisiert
