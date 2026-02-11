Neue städtische Kinderkrippe in Graz feierlich eröffnet

Mit der feierlichen Eröffnung der neuen Kinderkrippe in der Pistotnikgasse setzt das Grazer Bildungsressort einen weiteren Schritt im Ausbau der Kinderbildung und -betreuung. In der Einrichtung im Bezirk Waltendorf werden seit September zwei Ganztagesgruppen geführt. Vier Pädagoginnen und sechs Kinderbetreuerinnen sorgen täglich dafür, dass die Kinder in einem liebevollen und professionellen Umfeld begleitet werden.

Ausbau in der Kinderbetreuung

Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner betonte bei der Eröffnung die zentrale Bedeutung früher Bildung: „Qualitativ hochwertige Kinderbildung und -betreuung sind für unsere Stadt von unschätzbarem Wert. Gerade die ersten Lebensjahre prägen den weiteren Bildungs- und Lebensweg eines Kindes entscheidend. Deshalb müssen wir unseren Kindern von Anfang an die besten Rahmenbedingungen geben, damit sie ihre Talente entfalten können.“ Sein besonderer Dank galt dem Team der Abteilung für Bildung und Integration (ABI) sowie der GBG, die die neue Betreuungsstätte mit großem Engagement umgesetzt haben, ebenso wie der Leiterin Nicole Siwetz und ihrem Team, die die Kinder tagtäglich mit Empathie und Professionalität begleiten.

©Stadt Graz/Fischer ©Stadt Graz/Fischer ©Stadt Graz/Fischer

Hohensinner erinnerte darüber hinaus eines weiteres Mal an die große Wichtigkeit weiterer Ausbauten: „Wir alle wissen, dass der Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen weiterhin dringend notwendig ist. Der Bedarf steigt, und im Kindergartenbereich stehen mit der weiteren Gruppengrößenabsenkung und einem verpflichtenden zweiten Kindergartenjahr große Herausforderungen vor der Tür. Graz darf nicht zurückfallen. Deshalb werde ich auch in Zukunft nicht müde werden, um jeden Betreuungsplatz zu kämpfen und die notwendigen finanziellen Mittel einzufordern, damit wir allen Familien einen Platz zur Verfügung stellen können, die einen brauchen“, so Hohensinner. Mit der Kinderkrippe Pistotnikgasse verfügt Graz nun über eine weitere moderne, städtische Einrichtung, die Familien im Alltag unterstützt und Kindern beste Startchancen bietet.