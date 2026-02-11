Skip to content
/ ©Grazwellness
Ein Bild auf 5min.at zeigt eine brennende Mülltonne.
Beim Geidorfplatz haben Mittwochabend drei Mülltonnen gebrannt.
Graz
11/02/2026
Feuerwehreinsatz

Feuer beim Geidorfplatz: Drei Mülleimer in Vollbrand

Am Grazer Geidorfplatz ist Mittwochabend, am 11. Februar 2026, die Feuerwehr im Einsatz gestanden. Dort hatte eine Mülltonne gebrannt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)

Mittwochabend, gegen 18.28 Uhr, sind beim Geidorfplatz in Graz Flammen aus mehreren Mülltonnen geschlagen. Die Berufsfeuerwehr musste mit einem Fahrzeug und sechs Florianis ausrücken und den Brand löschen. Wenige Minuten später hat auch in der Körblergasse knapp 500 Meter entfernt noch eine Mülltonne gebrannt, erklärt man seitens der Berufsfeuerwehr im Gespräch mit 5 Minuten. Insgesamt standen damit gleich drei Mülleimer in Vollbrand. Die Brände wurden mit einem C-Rohr gelöscht, Verletzte gab es nicht. Auch die Polizei wurde schließlich noch informiert.

