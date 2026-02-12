Banküberfall in Graz-Andritz: Täter war offenbar bewaffnet

Im Grazer Stadtteil Andritz ist es am Mittwochnachmittag - wie berichtet - zu einem Banküberfall gekommen. Inzwischen liegen nähere Informationen der Polizei vor. Der bislang unbekannte Täter ist weiter flüchtig.

Szenen, wie aus einem Film, haben sich am Mittwochnachmittag in einer Bankfiliale im Grazer Bezirk Andritz abgespielt. Ein bislang unbekannter Täter betrat diese gegen 15.40 Uhr. In der Hand hatte er eine vermeintliche Faustfeuerwaffe, mit der er – laut ersten Informationen der Landespolizeidirektion Steiermark – mehrere Angestellte bedroht haben soll. „Auch nötigte er die Mitarbeiter, ihre Mobiltelefone auszuhändigen“, erklären die Beamten.

Bisher keine Spur vom Grazer Bankräuber

In weiterer Folge verschaffte sich der Mann Zutritt zum Tresor sowie zu einigen Schließfächern. Er erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend ergriff er zu Fuß die Flucht. Bis dato fehlt von ihm jede Spur – und dass, trotz sofort eingeleiteter Fahndung. Denn als die Angestellten den Täter nicht mehr wahrnehmen konnten, haben sie unverzüglich die Polizei verständigt. Mehrere Polizeistreifen rückten aus; ein Hubschrauber stand ebenso im Einsatz. Mehr dazu unter: Polizei-Großeinsatz in Graz: Fahndung nach Banküberfall. Die Ermittlungen laufen nach wie vor auf Hochtouren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

©5 Minuten | Zu einem Banküberfall kam es am Mittwoch im Grazer Bezirk Andritz. ©5 Minuten | Von dem Täter fehlt bis dato jede Spur. ©5 Minuten | Er dürfte laut ersten Informationen der Polizei bewaffnet gewesen sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2026 um 06:17 Uhr aktualisiert