Handball: Graz vor Heimduell mit Tabellenzweiten Linz

Im Raiffeisen Sportpark Graz wartet am Freitag, dem 12. Februar 2026, ein Kracher: Die HSG Holding Graz empfängt den Tabellenzweiten HC Linz AG. Nach dem Auswärtssieg in Wien wollen die Grazer daheim nachlegen.

Mit einem 33:29-Erfolg bei den Fivers Margareten holte sich die HSG zuletzt zwei wichtige Punkte im Kampf um einen Viertelfinalplatz. „Wir haben am Samstag konstant unsere Leistung abrufen können und uns gemeinsam den Sieg geholt. Unser Ziel ist es, am Freitag genau dort weiterzumachen und auch zu Hause zu punkten.“

Starker Gegner aus Linz

Auch Linz kommt mit Selbstvertrauen nach Graz. Die Oberösterreicher gewannen gegen Sparkasse Schwaz Handball Tirol mit 37:31 und bleiben Tabellenführer SC kelag Ferlach auf den Fersen. „Wir erwarten uns ein intensives Spiel, bei dem wir von der ersten Sekunde an sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung unsere volle Leistung abrufen müssen.“ Anwurf ist um 19.30 Uhr. Wer nicht in die Halle kommt, kann das Spiel live und kostenlos auf krone.tv verfolgen.