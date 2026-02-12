Der Wörthersee leidet: Studie belegt Folgen des Bootsbooms

Am Wörthersee wird jetzt millimetergenau gemessen, wie stark Bootswellen das Ökosystem beeinflussen. Ein Forschungsteam rund um die TU Graz zeigt erstmals, wie sehr Motorboote, Wind und Uferverbauungen dem Kärntner See zusetzen.

Motorboote, Ausflugsschiffe und verbaute Ufer setzen Seen zunehmend unter Druck. Dazu kommen meteorologische Veränderungen durch den Klimawandel. Die Folgen zeigen sich auch am Wörthersee, Ossiacher See und Weißensee: Die Artenvielfalt verschiebt sich, die ökologische Funktionsfähigkeit sinkt. Was bisher oft vermutet wurde, kann nun wissenschaftlich belegt werden. „Wir konnten erstmals wissenschaftlich belegen, wie stark Motorbootswellen zur Aufwirbelung von Sedimenten und damit zur Trübung des Wassers beitragen und insbesondere den Unterwasserpflanzen zusetzen“, sagt Philipp Berglez vom Institut für Geodäsie der TU Graz.

Bojen messen auf unter 10 Millimeter genau

Entwickelt wurde das neue Monitoringsystem federführend von der TU Graz im Projekt WAMOS. Getestet wurde es am Wörthersee und das nicht ohne Grund: Denn die Zahl der Motorboot-Lizenzen ist dort zwischen 2007 und 2025 von 400 auf rund 900 gestiegen. Spezielle Bojen, ausgestattet mit Satellitenortung (GNSS) und Beschleunigungssensoren (INS), erfassen jede Bewegung am Wasser. Aus diesen Daten wird die Wellenhöhe berechnet. Labor- und Feldtests zeigen eine Gesamtgenauigkeit von unter 10 Millimetern. „Das ist ein absolutes Novum. Messbojen zur Wellenhöhenbestimmung sind bisher für maritime Anwendungen wie Tsunamiwarnungen ausgelegt und erreichen bei Weitem nicht die Messgenauigkeit für die deutlich kleineren Wellenbewegungen im See“, schildert Berglez. Das System erkennt außerdem, ob die Welle von einem Motorboot oder vom Wind stammt. Ein eigens entwickelter Filter macht typische Bootswellen in den Daten sichtbar, selbst dort, wo sie sich stark mit Windwellen ähneln.

© Institut für Geodäsie – TU Graz In mehreren Messkampagnen am Wörthersee wurde das Monitoringsystem ausgiebig getestet.

KI unterscheidet Boote aus der Luft

Auch die FH Kärnten ist Teil des Projekts. Sie entwickelte eine KI-gestützte Bootserkennung. Diese unterscheidet auf Drohnenaufnahmen automatisch zwischen Motorbooten, Segelbooten und Linienschiffen – mit rund 96 Prozent Genauigkeit. Parallel dazu untersuchte das Wiener Unternehmen systema die Gewässerökologie. Über zwei Vegetationsperioden hinweg wurden Trübung und Makrophyten, also Wasserpflanzen, beobachtet. Sie gelten als Bio-Indikatoren für den Zustand eines Sees. Alle Daten – von Wellen über Wetter bis zu Uferverbauungen – flossen in einen Wellenatlas ein. Dieser zeigt, welche Uferbereiche besonders exponiert sind. Zusätzlich wurde ein Bootsmodell entwickelt, das verschiedene Szenarien simulieren kann.

Natürliche Buchten schützen am besten

Die Ergebnisse liefern auch erste Hinweise zu Schutzmaßnahmen. Schilfschutzzäune halten starken Wellengang vom Ufergürtel fern und ermöglichen Pflanzen, sich neu anzusiedeln. Allerdings sind Bootswellen selbst hinter solchen Zäunen noch abgeschwächt messbar. „Den besten Schutz aber bieten eindeutig natürliche, unverbaute Buchten“, betont Berglez. Gerade stark verbaute Seen wie der Wörthersee bieten weniger natürlichen Schutz vor Wellengang.

Auch Fische verstärken den Druck

Neben den Wellen spielt ein weiterer Faktor eine Rolle: Fische. Karpfen, Rotaugen und Rotfedern schädigen Pflanzenbestände durch Fraß und das Aufwühlen von Sediment. Dieses wird durch Wellen zusätzlich verteilt und lagert sich auf den Pflanzen ab. Das beeinträchtigt die Photosynthese. „In Kombination mit Bootswellen führt das zu einer gefährlichen Abwärtsspirale für die Pflanzenbestände“, fasst Berglez zusammen. Die entwickelten Modelle ermöglichen es nun, aus punktuellen Messungen Aussagen für den gesamten See abzuleiten. Ziel ist ein datenbasiertes, nachhaltiges Seenmanagement – am Wörthersee und künftig auch an weiteren Seen.