Gratis zum Heimspiel: Sturm Graz belohnt dein Zeugnis

Mit dem Freitag, dem 13. Februar 2026, beginnen in der Steiermark die Semesterferien. Während die Schultasche für eine Woche Pause hat, sorgt der SK Sturm Graz für ein besonderes Zuckerl: Mit einer „Zeugnisaktion“ lädt der Verein Schülerinnen und Schüler ein, mit ihrem Zeugnis in einen SturmShop zu kommen. Als Belohnung gibt es ein Gratis-Ticket für das Heimspiel gegen Altach. Für eine Begleitperson wird das zweite Ticket um 50 Prozent günstiger. Das Spiel findet am 8. März 2026 um 17 Uhr in der Merkur Arena in Graz statt.