Nach Schüssen: Hündin Aurora sucht jetzt ihr Zuhause

Angeschossen, schwer verletzt und hochträchtig kämpfte Hündin Aurora ums Überleben. Monate später gibt es von der Arche Noah nun ein erfreuliches Update und einen großen Schritt in Richtung neues Zuhause.

„Was lange währt, wird endlich gut… Wie lange haben wir Aurora nun begleitet? Monate. Voller Höhen und Tiefen. Eigentlich fühlt es sich viel länger an.“ Mit diesen Worten meldet sich die Grazer Tierschutorganisation Arche Noah jetzt zu Wort. Kaum ein Tier habe die Tierschützer so lange beschäftigt wie Aurora. Vom „angeschossenen Hund zur tapferen Patientin, zur liebevollen Mama bis hin zur verschmusten Knuddelbacke“ – ihre Geschichte ist eine von Schmerz, Hoffnung und unglaublicher Stärke. Schusswunden, offene Wunden am Kopf, Herzwürmer, völlige Unterernährung und sogar eine kräftezehrende Geburt: Aurora musste all das überstehen. „Wir sind so stolz auf diese Kämpferin“, heißt es von der Arche Noah. Und tatsächlich: Dass sie heute lebt, grenzt an ein kleines Wunder.

Pflegestelle verliebt sich und muss loslassen

Während ihrer letzten Behandlungen durfte Aurora auf eine Pflegestelle ziehen. Dort wurde sie nicht nur versorgt, sondern geliebt. „Und diese würde lügen, wenn sie sich nicht in sie verliebt hätte.“ Doch es gibt einen Haken: Aurora akzeptiert keine anderen Tiere im Zuhause. Deshalb darf sie nun, wenn auch „schweren Herzens“, offiziell in die Vermittlung. Schon bei ihren ersten Fotos gab es viele Interessenten. Damals war ihre Zukunft ungewiss. „Doch sie hat überlebt!“ Jetzt stellt die Arche Noah die Frage: „Sind diese Interessenten immer noch da und bereit, ihr das Zuhause zu schenken, das sie so sehr verdient?“

©Arche Noah – Aktiver Tierschutz Austria Vom Notfall zur verschmusten Kämpferin: Hündin Aurora hofft auf eine Familie.

Eine verschmuste Begleiterin

Aurora zeigt heute, wie viel Liebe in ihr steckt. Sie ist „genügsam, dankbar und so unglaublich verschmust“. Menschen begrüßt sie freudig, sie mag Kinder, diese sollten aber schon älter sein, idealerweise Teenager. Die Tierschützer könnten sie sich sogar gut als Bürohund vorstellen. Sie kann alleine bleiben und schläft dann am liebsten auf der Couch. Autofahrten meistert sie problemlos. Und sie würde sich über viele Ausflüge freuen. Aurora braucht getreidefreies Nassfutter, das sie am besten verträgt.

Medizinische Betreuung läuft weiter

Ganz ohne Betreuung geht es noch nicht. Zweimal pro Woche muss sie mit einem speziellen Mittel gebadet werden. Anfang März steht ein weiterer Check-up in der Tierarztpraxis an. Zudem benötigt sie Medikamente für Herz und Lunge, bis Juli einmal monatlich eine Wurmkur. Details dazu bespricht die Arche Noah mit Interessenten persönlich. Nach allem, was sie erlebt hat, ist klar: Aurora hat gekämpft und gewonnen. Jetzt fehlt nur noch eines: ein fixes Platzerl, an dem sie endgültig ankommen darf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2026 um 10:50 Uhr aktualisiert