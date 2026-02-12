Banküberfall in Graz: Polizei veröffentlicht Täterfotos

In Graz-Andritz wurde am Mittwochnachmittag eine Bankfiliale überfallen. Fünf Angestellte wurden mit einer Pistole bedroht und gefesselt. Jetzt fahndet die Polizei mit Überwachungsbildern öffentlich nach dem Täter.

Kurz vor 15.45 Uhr betrat am Mittwochnachmittag (11. Februar 2026) ein bislang unbekannter Mann eine Bankfiliale in der Stattegger Straße in Graz-Andritz. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich fünf Angestellte in der Filiale. Der Täter bedrohte sie mit einer mutmaßlichen Faustfeuerwaffe. In weiterer Folge drängte er die Mitarbeiter gemeinsam in ein Büro. Dort mussten sie ihre Mobiltelefone aushändigen. Der Mann ging noch weiter: Eine Angestellte wurde gezwungen, ihre Kollegen mit Klebeband an Sesseln zu fixieren. Zusätzlich stülpte der Täter den Opfern Wollhauben über das Gesicht und fixierte auch diese mit Klebeband.

©5 Minuten Der bislang unbekannte Täter betrat kurz vor 15.45 Uhr die Bankfiliale in der Stattegger Straße.

Tresor geöffnet, Schließfächer aufgebrochen

Bevor der Täter die letzte Angestellte ebenfalls fesselte, nötigte er sie zur Öffnung des Banktresors. Außerdem forderte er Zugang zu den Kundenschließfächern. In der Folge brach er einige wenige Schließfächer gewaltsam auf. Nach knapp 30 Minuten verließ der Mann die Bankfiliale. Er flüchtete zu Fuß in bislang unbekannte Richtung. Die Beute: Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die fünf Mitarbeiter ließ er gefesselt zurück. Sie konnten sich nach einiger Zeit selbst befreien und verständigten die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Großfahndung ohne Erfolg

Unmittelbar nach dem Notruf leitete die Polizei eine Alarmfahndung ein. Zahlreiche Streifen, Spezialkräfte sowie ein Polizeihubschrauber standen im Einsatz. Auch Raubermittler des LKA Steiermark und Tatortbeamte nahmen umgehend die Ermittlungen auf. Bislang verlief die Fahndung jedoch ohne konkreten Hinweis auf den Täter. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurden deshalb Bilder aus der Überwachungskamera veröffentlicht. Die Polizei setzt nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Täterbeschreibung veröffentlicht

Beim Verdächtigen soll es sich um einen etwa 180 bis 185 Zentimeter großen Mann im Alter zwischen 25 und 50 Jahren handeln. Er trug eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans und eine schwarze Kappe. Auffällig war seine Maskierung: eine blonde Perücke, eine randlose Sonnenbrille in Orange/Rot sowie eine weiße FFP2-Maske. Zudem hatte er flache Steckohrringe in Plattenform. Der Mann wird als schlank beschrieben, mit hellem Hauttyp. Er sprach steirischen Dialekt mit eher hoher Stimmlage und führte eine schwarze Sporttasche mit sich. Hinweise zur Person oder zur Tat sowie zur Flucht sind an das LKA Steiermark unter 059133/60-3333 erbeten. „Lediglich potenziell betroffenen Kunden der Bank sollen sich zum jetzigen Zeitpunkt bitte nicht bei der Polizei melden – Betroffene der Straftat werden aus eigenem verständigt“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.