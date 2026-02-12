Steirischer Traditionswirt schenkt Bier zum Preis wie vor 125 Jahren aus

1902 kostete ein Krügerl 30 Heller. Genau dorthin dreht Robert Grossauer jetzt die Uhr zurück. In der Jubiläumswoche läutet täglich um 19.02 Uhr die Gösser-Glocke, dann gibt’s für eine Stunde das Krügerl Gösser, auf Wunsch auch alkoholfrei, umgerechnet um 1,50 Euro. „Bezahlt wird natürlich in Euro. Wer noch Heller oder Kronen zuhause hat, kann auch damit bezahlen. Wir freuen uns auf viele Gäste, die den Spaß an der Zeitreise mit uns mitmachen.“ Schon eine frühere Schillingaktion sei ein voller Erfolg gewesen. Entsprechend gespannt ist man nun, was sich am 23. Feber um 19.02 Uhr abspielen wird.

©Archiv Kubinzky Wenn am 23. Feber um 19.02 Uhr die Glocke läutet, gibt’s im Gösser Bräu das Krügerl um 1,50 Euro.

Klassiker günstig und neue Hits

Neben dem Jubiläumsbier gelten von 23. Feber bis einschließlich 1. März fixe Aktionspreise: Bratwurst mit Semmel um 3,50 Euro, Krautfleckerl um 6,90 Euro, Gulasch mit Semmelknödel um 8,90 Euro, das Krügerl regulär um 3,10 Euro. „Wir freuen uns auf eine starke Woche.“ Urlaubssperre inklusive, zusätzliche Kräfte stehen bereit. Trotz aller Tradition bleibt das Haus offen für Neues. „Auch ein Traditionsgasthaus muss sich für Trends öffnen.“ Vegan und vegetarisch sind fixer Bestandteil der Karte. „Da werd ich manchmal sogar gebremst“, sagt Grossauer. Doch der Bedarf sei da. Das vegane Erdäpfelgulasch ist heute ein großer Erfolg – entstanden aus Zufall. Sein Vater hatte für ein Event zu viel eingekauft, Grossauer musste es „zwangsweis verkaufen“. Das Gästefeedback war so gut, dass es seither auf der Karte steht. Auch gebratener Schafkäse „geht voll gut“.

Preise mit Fingerspitzengefühl

Die vergangenen Jahre waren von Kostensteigerungen geprägt. „Preisanpassung trau ich mich nicht mehr“, sagt Grossauer offen. Im Dezember ging er kurz rauf, im Jänner wieder runter. Die letzte reguläre Anpassung war im Oktober/November – bei Getränken im Zehn-Cent-Bereich, bei Speisen bis zu 80 Cent. Bei einzelnen Preisen rege sich kaum jemand auf, „aba bei Gesamtrechnung schauen die Leute genauer“. Das Trinkgeld sei aktuell „wirklich gut“. Zwischenzeitlich sorgte eine gesetzliche Regelung für Unsicherheit bei Kartenzahlungen, diese wurde mittlerweile gekippt. Nun gibt es eine neue Regelung, Trinkgeld scheint am Lohnzettel auf.

Zwischen Autobussen und Biertrend

470 Sitzplätze bietet das Gösser Bräu indoor. Zu Weihnachten arbeiten bis zu 50 Mitarbeiter im Haus, übers Jahr umfasst das Kernteam 20 bis 30 Vollzeitkräfte. Auch das Autobusgeschäft funktioniert nach wie vor – vor dem Haus gibt es eine Einbuchtung, wo Gäste ein- und aussteigen. Der Blick auf den Bierkonsum zeigt Veränderungen: Der Vorgänger schenkte rund 150 Hektoliter pro Jahr aus, die Grossauers starteten mit 800, heute sind es rund 1.000. Insgesamt sei der Konsum über 20 bis 30 Jahre gesunken, alkoholfreies Bier hingegen stark im Kommen. Zehn zusätzliche alkoholfreie Sorten wurden im Vorjahr aufgenommen. „Leute lieben offenes alkoholfreies Bier, weil da is ma in der Runde dabei.“

„Sehr gerührt“ im Jubiläumsjahr

Seit 2005 führen Franz und Robert Grossauer das Traditionshaus, das einst als „Stadt Restaurant Göss“ eröffnete und später „Gößer’s Bierhaus“ hieß. Über Jahrzehnte prägte etwa Erika Wagner den Betrieb, TV-Koch Johann Lafer absolvierte hier seine Lehre. Für Robert Grossauer ist das Jahr auch persönlich besonders. „Hab dieses Jahr meinen 50er, vor 20 Jahren hätte mich so ein Termin mit so vielen Leuten sehr nervös gmacht, bin sehr gerührt.“ Alt werden sehe er hier schon, „aber nicht mit beiden Beinen“. Neben dem Gösser Bräu ist er auch in der Geschäftsführung von El Gaucho sowie in der Grossauer-Gruppe tätig. Vorerst aber heißt es: Glocke abwarten und ein Krügerl um 1,50 Euro ergattern.