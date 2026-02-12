ShoppingCity Seiersberg: Sieben neue Shops ziehen ins Einkaufszentrum ein

In der ShoppingCity Seiersberg sind mit Mass Shoes, Skechers und Comma neue Anbieter aus dem Mode- und Schuhbereich vertreten. Während Mass Shoes zeitgemäße Schuhmode mit Fokus auf Design und Komfort anbietet, führt Skechers Freizeit-, Sport- und Alltagsschuhe für Damen, Herren und Kinder. Comma ergänzt das Sortiment mit Damenbekleidung für unterschiedliche Anlässe. Ebenfalls neu ist BioTechUSA mit einem Angebot an Proteinprodukten, Vitaminen und Supplementen. Mit Mr. Mobile erweitert ein Anbieter für Smartphone-Zubehör und Reparaturen das technische Serviceangebot im Center. Spa Ceylon bietet Körper- und Gesichtspflegeprodukte sowie Spa-Anwendungen auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe an. Auch Pearle ist neu vertreten und bietet Brillen, Kontaktlinsen sowie Sehtests und Serviceleistungen wie Anpassungen und Reparaturen an.