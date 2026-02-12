Server-Ausfall in Graz: War es nur ein Einzelfall?

Nach dem Totalausfall bei der Anmeldung zu den Semesterferienkursen am 20. Jänner sind hunderte Plätze nicht online vergeben worden. Jetzt wird die Frage laut, ob es wirklich nur ein „bedauerlicher Einzelfall“ war.

Großer Andrang, dann war plötzlich Schluss. Am 20. Jänner brach der Server für die Grazer Semesterferienkurse nach nur 33 erfolgreichen Registrierungen zusammen, 5 Minuten berichtete. Rund 500 Plätze konnten nicht mehr online vergeben werden. Statt rasch ausgebuchter Kurse herrschte kompletter Stillstand. Zwei Tage später standen Eltern frühmorgens in der Kälte Schlange, um ihre Kinder persönlich anzumelden. Für viele Familien war der Ausfall mehr als nur eine technische Panne. „Das ist kein technisches Detail, sondern betrifft ganz konkret Familien in unserer Stadt“, sagt Gemeinderätin Alexandra Würz-Stalder (Grüne).

©Stadt Graz/Fischer Grünen-Gemeinderätin Alexandra Würz-Stalder kritisiert den Server-Ausfall und fordert mehr Transparenz bei der Vergabe öffentlicher IT-Leistungen.

Anmeldung plötzlich nur noch vor Ort

Die Nachfrage nach den städtischen Ferienkursen ist jedes Jahr enorm. Abgewickelt wird die Anmeldung über den Grazer Anbieter Venuzle GmbH, der digitale Lösungen für Sport- und Freizeitangebote bereitstellt. Laut Unternehmen sei das System im Vorfeld mehrfach getestet worden. Trotzdem kam es kurz nach dem Start zu einem Totalausfall. Warum die Technik dem tatsächlichen Andrang nicht standhielt, ist noch unklar. Die Stadt reagierte und setzte die Anmeldung neu auf; diesmal nicht online, sondern direkt im Sportamt am Ivica-Osim-Platz. Start war um 7 Uhr früh. Eltern mussten persönlich erscheinen, bar bezahlen und den Meldezettel des Kindes mitbringen. Insgesamt stehen 90 Plätze für Eislaufkurse und 500 Plätze für Skikurse zur Verfügung. Bereits erfolgreich durchgeführte Anmeldungen blieben gültig.

Unterschiedliche IT-Strukturen

Während zentrale Online-Services im Haus Graz über die ITG laufen, setzt das Sportressort – ebenso wie das ABI – auf den privaten Anbieter Venuzle GmbH. Der zuständige Stadtrat Kurt Hohensinner spricht von einem „bedauerlichen Einzelfall“. Er verweist auf eine reibungslose Zusammenarbeit, günstigere Kosten und darauf, dass die Verträge vor seiner Amtszeit abgeschlossen wurden. Zudem betont er die wirtschaftliche Bedeutung des Grazer Unternehmens und dessen Arbeitsplätze.

Forderung nach Transparenz

Auffällig ist: Gründer Bernhard Bauer, stellvertretender Regionalstellenobmann der WKO, gilt als ÖVP-nahe. Gerade wenn politische Zuständigkeit, wirtschaftliche Interessen und parteipolitische Netzwerke aufeinandertreffen, brauche es besondere Transparenz, heißt es aus der Opposition. „Es geht nicht um persönliche Angriffe. Aber wenn öffentliche IT-Strukturen ausgelagert werden und es zu Ausfällen kommt, muss klar nachvollziehbar sein, warum diese Entscheidung getroffen wurde – und wem sie nützt“, so Würz-Stalder.

Transparenzhinweis: Korrektur: In einer früheren Version des Artikels wurde von rund 800 nicht online vergebenen Kursplätzen gesprochen. Laut Stadt Graz handelt es sich korrekt um rund 500 Kursplätze. Der Artikel wurde am 12. Februar 2026 um 14.50 Uhr entsprechend aktualisiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.02.2026 um 14:51 Uhr aktualisiert