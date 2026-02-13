Von L.A. „wieder ham“: Grazerin mischt bei „Immo Queens“ mit

Ab 13. Februar heißt es wieder Türen auf für Luxus-Villen und Penthouses - auch eine Grazerin ist mittendrin. „Immo Queens“ zeigt auf JOYN & ATV, wie hart umkämpft der Immobilienmarkt wirklich ist.

Wenn sich ab Freitag, 13. Februar, um 21.15 Uhr wieder die Türen zu Österreichs teuersten Immobilien öffnen, ist auch Graz vertreten. Die Reality-Doku „Immo Queens“ geht in die zweite Runde und mittendrin kämpft eine Frau mit internationalem Flair um ihren Platz am steirischen Markt.

Grazer Immo Queen: „I bin wieder ham“

Elizabeth, geboren in Los Angeles und aufgewachsen zwischen Kalifornien und Graz, bringt Hollywood-Glamour in die Murstadt. Nach Jahren in L.A. erfüllt sie sich ihren größten Wunsch: zurück nach Österreich. Ihr klares Statement dazu: „I bin wieder ham.“ Genau hier, in Graz, will sie sich nun als Maklerin behaupten.

©ProsiebenSat1Puls4 Von Los Angeles zurück nach Graz: Elizabeth will als „Hollywood-Queen“ nun auch am steirischen Immobilienmarkt durchstarten.

Fünf Frauen, ein harter Markt

In insgesamt sechs neuen Folgen begleitet die Sendung fünf Immobilien-Maklerinnen durch ihren fordernden Alltag. Was nach schicken Besichtigungen klingt, bedeutet in Wahrheit harte Verhandlungen, Termindruck und jede Menge Durchhaltevermögen. Erfolg und Druck liegen oft nah beieinander. Neben Elizabeth stehen vier weitere starke Persönlichkeiten im Fokus. Olga aus Wien gilt als Luxus-Queen und ist auf High-End-Immobilien spezialisiert. Selbstbewusst sagt sie: „Ich bin bekannt, ich muss mich nicht beweisen.“ Melanie aus Oberösterreich bringt Rock’n’Roll in die Branche. Die ehemalige Sängerin und Polizistin setzt auf Authentizität und meint über sich selbst: „Ich bin roh, authentisch und polarisiere.“

©ProsiebenSat1Puls4 Olga aus Wien ist die Luxus-Queen mit internationalem Anspruch. ©ProsiebenSat1Puls4 Melanie aus Oberösterreich verkauft Immobilien mit Rock’n’Roll-Attitüde.

Von Wohnträumen und Visionen

Auch Niki aus dem Burgenland verfolgt große Ziele. Die studierte Wirtschaftsrechtlerin träumt von einem Wohnpark für leistbares Wohnen am Land. Ihr Motto: „Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt.“ Komplettiert wird das Quintett von Natascha aus Niederösterreich. Seit fast 20 Jahren im Geschäft, jongliert sie bis zu zehn Termine täglich. Für sie steht fest: „Geht nicht, gibt’s nicht!“

©ProsiebenSat1Puls4 Niki aus dem Burgenland setzt auf Stil, Strategie und große Visionen. ©ProsiebenSat1Puls4 Natascha aus Niederösterreich lebt seit 20 Jahren für ihren Beruf.

Mehr als nur ein Schlüsselbund

„Immo Queens“ zeigt, dass der Beruf weit mehr ist als nur eine Tür aufzuschließen. Zwischen exklusiven Objekten, glamourösen Events und persönlichen Herausforderungen wird deutlich, wie viel Einsatz hinter jedem Abschluss steckt. Für die Grazerin Elizabeth wird die neue Staffel zur Bewährungsprobe. Zwischen internationaler Vergangenheit und steirischer Gegenwart will sie beweisen, dass sie am heimischen Markt bestehen kann.