AT&S startet neue Mikroelektronik-Forschung an der TU in Graz

In Graz baut AT&S gemeinsam mit der TU Graz eine neue Forschungsgruppe für Mikroelektronik auf. Im Fokus stehen IC-Substrate und Advanced Packaging: Technologien, die für KI, Industrie und Medizintechnik unverzichtbar sind.

Mit einer neuen Forschungsinitiative an der TU Graz setzt das steirische Technologieunternehmen AT&S einen gezielten Impuls für die Grundlagenforschung in der Mikroelektronik. Der neue universitäre Bereich konzentriert sich auf IC-Substrate und Advanced Packaging. Damit rückt ein Schlüsselbereich der Digitalisierung in den Mittelpunkt. Gebündelt werden Kompetenzen aus Mikroelektronik, Hochfrequenztechnik und Leistungselektronik. Ziel ist es, Forschung und Lehre in diesem Feld nachhaltig zu stärken.

Drei Institute, ein gemeinsames Ziel

Die von AT&S für fünf Jahre finanzierte Forschungsgruppe wird an drei Instituten der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der TU Graz verankert: am Institut für Elektronik, am Institut für Elektrische Antriebe und Leistungselektronische Systeme sowie am Institut für Hochfrequenztechnik. Gesucht werden wissenschaftlich herausragende Persönlichkeiten für zwei PhD-Stellen, eine PostDoc-Stelle sowie eine Laufbahnprofessur. Gemeinsam sollen sie eine international sichtbare Forschungsgruppe aufbauen. Neben innovativen Ansätzen für IC-Substrate und Advanced-Packaging-Technologien stehen auch Lehre und Nachwuchsförderung im Fokus.

©AT&S / Werner Krug Im Reinraum: AT&S und TU Graz sorgen für eine enge Verzahnung von wissenschaftlicher Exzellenz und industrieller Innovationskraft.

Warum IC-Substrate entscheidend sind

Im Zentrum stehen Technologien, die weltweit rasant an Bedeutung gewinnen. Advanced-Packaging-Technologien und IC-Substrate sind unverzichtbar für Hochleistungsrechner, Künstliche Intelligenz, vernetzte Industriesysteme sowie Anwendungen in Mobilität und Medizintechnik. IC-Substrate bilden die technologische Plattform, auf der moderne Chips ihr volles Potenzial entfalten können, selbst wenn Anforderungen an Rechenleistung, Miniaturisierung und Energieeffizienz weiter steigen. „Diese Forschungsinitiative ist eine gezielte Investition in unsere technologische Zukunft“, sagt Peter Griehsnig, Chief Technology Officer (CTO) von AT&S. „Da Halbleiter-Chips allein nicht mehr den rasanten Fortschritt ermöglichen können, muss Mikroelektronik heute als Gesamtsystem gedacht werden. Erst im Zusammenspiel mit hochentwickelten Substraten und Packaging-Technologien kann das volle Innovationspotential der Mikroelektronik ausgeschöpft werden. Genau dieses komplementäre Wissen wollen wir gemeinsam mit der TU Graz systematisch ausbauen.“

Verzahnung von Forschung und Industrie

Für AT&S ist die Initiative Teil einer langfristigen Forschungs- und Entwicklungsstrategie. Nach der Eröffnung des ersten europäischen Kompetenzzentrums für Forschung, Entwicklung und IC-Substrat-Produktion im Vorjahr in Leoben („Hinterberg 3“) wird nun auch die universitäre Forschung gestärkt. Die Zusammenarbeit soll wissenschaftliche Exzellenz und industrielle Innovationskraft noch enger verzahnen.

Gemeinsam für Europas Chip-Souveränität

Auch die TU Graz unterstreicht die Bedeutung des Projekts. „Die enge Verzahnung von wissenschaftlicher Exzellenz und industrieller Innovationskraft bringt neue Technologien deutlich schneller in die Anwendung“, sagt Horst Bischof, Rektor der TU Graz. „Das gemeinsame Ziel von AT&S und TU Graz ist es, Systeme mit integrierten Schaltungen leistungsfähiger, kompakter, zuverlässiger und energieeffizienter zu machen. Mit dieser Initiative setzen wir gemeinsam einen wichtigen Schritt, um die technologische Souveränität Europas und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts nachhaltig zu stärken.“