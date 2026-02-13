Gemeinderatswahl: Graz setzt auf Wahlkampfbeobachtung

In Graz wird der Wahlkampf zur Gemeinderatswahl genau unter die Lupe genommen. Der Menschenrechtsbeirat beobachtet im Auftrag des Gemeinderats das Wahlgeschehen - mit klarem Auftrag gegen Rassismus und Diskriminierung.

Der Wahlkampf in Graz steht unter offizieller Beobachtung. Grundlage ist das „Zehn-Punkte-Aktionsprogramm der Stadt Graz zur Bekämpfung von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung in unserer Stadt für den Zeitraum 2025-2027 im Rahmen der Mitgliedschaft in der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus“. Darin ist vorgesehen, dass der Menschenrechtsbeirat bei Gemeinderatswahlen eine Wahlkampfbeobachtung durchführt. Ziel ist es, sicherzustellen, dass „der Wahlkampf nicht auf Kosten von Menschen erfolgt und die menschliche Würde unter allen Umständen geachtet wird“. Verstärkt wird das Vorhaben durch einen Dringlichen Antrag vom 22. Jänner zum Thema „Fairnessabkommen & Wahlkampfmonitoring“.

Mehrheitsbeschluss im Stadtsenat

Auch der Stadtsenat hat sich klar positioniert. Er gab dem Menschenrechtsbeirat das Mandat zur Wahlkampfbeobachtung, laut Mitteilung aus dem Stadtsenat per „mehrheitlicher Beschluss“. Damit ist festgelegt, dass der Wahlkampf in Graz offiziell begleitet wird.