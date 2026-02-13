Betrugsmasche in Graz: Falsche Tierfreunde wollen dein Geld erbeuten

Betrugsalarm in Graz-Eggenberg: Eine unbekannte Person soll derzeit im Namen von Arche Noah Spenden für Tiere sammeln – doch die Tierschutzorganisation stellt klar: Es gibt aktuell keine Haustürsammlungen.

Betrugsversuch auf Kosten der Tiere? Was in der Tat surreal klingt, wurde zuletzt im Grazer Stadtteil Eggenberg zur Realität. „Uns wurde mitgeteilt, dass derzeit mindestens eine Person in Graz unterwegs ist und angeblich Spenden für Tiere bzw. für uns, die Arche Noah sammelt. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass aktuell keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von uns von Tür zu Tür gehen, um Spenden zu sammeln“, erklärte die Arche Noah in einem Facebook-Posting.

Bei Verdacht die Polizei alarmieren

Zudem verweist der Verein darauf, dass man immer anrufen kann, um Mitarbeiter zu verifizieren: „Sollte jemand bei euch klingeln und im Namen der Arche Noah um Geld bitten, könnt ihr uns jederzeit kontaktieren, um zu überprüfen, ob es sich um eine offizielle Aktion handelt.“ Wer nun verdacht schöpft, soll nicht zögern, die Polizei einzuschalten: „Falls ihr in den vergangenen Tagen diesbezüglich angesprochen wurdet oder bereits gespendet habt, empfehlen wir, euch umgehend an die Polizei zu wenden. Leider schrecken Betrüger auch vor Tierschutzorganisationen nicht zurück und versuchen, sich auf Kosten der Tiere zu bereichern“, so die Arche Noah abschließend.