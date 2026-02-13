Saisoneröffnung: Frühlingserwachen bei der Eisperle in Graz

Die Sonne scheint immer kräftiger und die Temperaturen steigen - auch in der steirischen Landeshauptstadt. Für Eisliebhaberinnen -und Liebhaber gibt es ebenso gute Neuigkeiten.

Die Sonne zeigt sich im Februar mittlerweile immer häufiger und auch die Temperaturen steigen spürbar. Da stellt sich schnell die Frage: Was passt besser zu den ersten warmen Tagen als ein köstliches Eis? Für alle Eisliebhaber aus Graz und Umgebung gibt es dazu eine erfreuliche Nachricht.

Eisperle startete in die neue Saison

Mit dem Start der Semesterferien geht die Eisperle in die neue Saison. „Pünktlich zu Start der Semesterferien sind wir zurück, mit cremigen Klassikern und neuen Lieblingssorten“, erklärt das Team auf Instagram. Bereits im vergangenen Jahr konnte die Eisperle mit ihrer Qualität überzeugen. Das kulinarische Örtchen hat sich in den vergangenen Jahren eine treue Fangemeinde erarbeitet – und das nicht ohne Grund. Bei der Community‑Abstimmung von Falstaff wurde sie 2025 zum beliebtesten Eissalon der Steiermark gekürt. Doch das ist noch nicht alles: Am Valentinstag erwarten die Gäste exklusive Love Specials, die den Tag noch süßer machen sollen.

