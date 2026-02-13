Konkursverfahren: Gastrobetrieb in Graz wohl endgültig eingestellt

Nach über zehn Jahren Betriebszeit meldet die Grill & Music Gastro GmbH in Graz Konkurs an. Eine Fortführung oder Sanierung des Unternehmens ist nicht vorgesehen.

Wie der KSV1870 und der AKV Europa berichten, hat die Grill & Music Gastro GmbH mit Sitz in Graz beim Landesgericht für ZRS Graz einen Konkursantrag gestellt. Dem Antrag wurde stattgegeben, das Verfahren wurde eröffnet und die KWP Insolvenzabwicklungs GmbH, vertreten durch Paul Wuntschek, wurde als Insolvenzverwalter bestellt.

Betrieb wurde bereits eingestellt

Das 2011 gegründete Unternehmen mit einem Stammkapital von 35.000 Euro wird als GmbH geführt. Geschäftsführer ist Robert Bremmer; alleinige Gesellschafterin ist die BLS Gastro GmbH, für die ebenfalls ein Insolvenzantrag vorgesehen ist. Die Schuldnerin hält laut den Berichten zudem 20 Prozent an der Nachtleben Marketing GmbH. Der operative Betrieb wurde bereits mit Verkauf des Teilbetriebs „Rox Graz“ im November 2023 eingestellt, Mitarbeiter sind nicht mehr beschäftigt.

Mehrere Gründe als Ursache

Als Ursachen werden die Corona-Pandemie, Personalengpässe und der damit verbundene Rückgang der Stammkundschaft genannt. Außergerichtliche Sanierungsbemühungen scheiterten, eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant. Das Verfahren wurde am 13. Februar 2026 eröffnet. Anmeldungen von Forderungen sind bis 7. April 2026 möglich, die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 21. April 2026 statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2026 um 15:02 Uhr aktualisiert