Wie ein Kreuzungsumbau in Graz-West ansässige Betriebe belastet

Verkehrsplanung in Graz-West: Unternehmen äußern sich zu den möglichen Folgen des Kreuzungsumbaus für Logistik und Erreichbarkeit. Die Kritik der Betriebe wird von Politik und Wirtschaft ernst genommen.

Im Westen von Graz sorgt der geplante Umbau der Kreuzung Peter-Tunner-Straße / Lastenstraße für Unmut bei den ansässigen Unternehmen. Mehr als 20 Betriebe warnen, dass die Änderungen zentrale Verkehrsachsen betreffen und die Erreichbarkeit des Standorts deutlich einschränken könnten. Derzeit lässt sich die Kreuzung in alle Richtungen befahren, künftig sollen jedoch mehrere direkte Zu- und Abfahrten entfallen.

Verkehr wird eingeschränkt

Die geplante Verkehrsführung sieht vor, dass von Westen kommend kein Linkseinbiegen in die nördliche Lastenstraße mehr möglich ist, während aus der südlichen Lastenstraße künftig nur eine Abfahrt Richtung Osten zum Bahnhofgürtel bestehen soll. Damit wird ein großes Wohn- und Gewerbegebiet nur noch aus einer Richtung erreichbar. Auch die Verbindung zwischen nördlichem und südlichem Abschnitt der Lastenstraße wird durch eine Mittelinsel unterbrochen, was besonders für Lkws zu längeren Umwegen führen soll.

Kritik wird ernst genommen

Die Kritik der Betriebe wird von Politik und Wirtschaft ernst genommen. Kurt Hohensinner, Grazer Wirtschaftsstadtrat, betont: „[…] Funktionierende Verkehrsführungen werden gekappt, Umwegverkehr durch Wohngebiete […] belastet nicht nur Betriebe, Lieferanten und Kunden, sondern auch Kinder und Bewohner […].“ Vizebürgermeisterin Judith Schwentner kündigte Ende Februar einen persönlichen Austausch mit den Betrieben an. Josef Herk, Präsident der WKO Steiermark, ergänzt: „[…] Wenn zentrale Logistikachsen eingeschränkt werden, ohne die betrieblichen Realitäten ausreichend zu berücksichtigen, gefährdet das die Wettbewerbsfähigkeit […].“

©Foto Fischer

„Mehr Kosten, weniger Effizienz“

Auch die Unternehmen selbst sehen Auswirkungen auf ihre Abläufe. Siegfried Querch von Major Domus sieht darin: „[…] zusätzliche Fahrzeiten, mehr Kosten und weniger Effizienz […].“ Wolfgang Nusshold von FestEssen ergänzt, dass die Nähe zu Kunden und Eventlocations durch Umwege beeinträchtigt werde. Michael Brandl von Cargoways weist auf die Herausforderungen für Lkw-Logistik hin: „[…] Zusätzliche Umwege durch das Stadtgebiet wirken sich auf derartige Abläufe dramatisch aus […].“ Ähnliche Einschränkungen nennt Fabian Zeidler von RohrMax für Einsatzfahrten, und Manfred Prisching von Pappas deutet sogar auf einen möglichen Abgang hin, denn für ihn: „[…] kann eine solch unglückliche Verkehrsplanung nicht ohne Konsequenzen bleiben […].“

„Noch ist Zeit, nachzubessern“

Die Unternehmen fordern Anpassungen der Planung, um die Erreichbarkeit für Schwerverkehr zu sichern, etwa durch Ausnahmen oder Ampelregelungen. Josef Gasser vom Business Park Nord betont: „[…] Diese Achse ist für viele der Betriebe eine wirtschaftliche Lebensader. Wird sie gekappt, verliert der Standort an Substanz […]. Noch ist Zeit, nachzubessern […].“ Ein enger Austausch zwischen Verwaltung und Unternehmen wird als notwendig angesehen, um sowohl verkehrspolitische als auch wirtschaftliche Interessen zu berücksichtigen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.02.2026 um 16:03 Uhr aktualisiert